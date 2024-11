Gli impressionisti e la grafica: "La vera mostra sulle incisioni"

Anche Urbino omaggia gli impressionisti, a 150 anni dalla nascita del movimento artistico, con una mostra che ne esplora un aspetto meno conosciuto, ma comunque di alto valore: la grafica e le incisioni. Due temi che sono stati al centro anche della produzione artistica contemporanea della città e che ora sono approfonditi nelle Sale del Castellare, grazie all’esposizione proposta dall’Associazione culturale “San Luca per le arti“, patrocinata dal Comune e visitabile a ingresso gratuito fino al 9 gennaio, da martedì al sabato con orari 10.30-12.30 e 16-19 e di domenica con orari 10-12.

"Quando ho incontrato il curatore Roberto Budassi gli ho chiesto: “Cos’ha di così spettacolare da ospitarla nelle Sale del Castellare?“, lui mi ha risposto che “questa è la vera mostra con incisioni di artisti dell’Impressionismo“ – spiega l’assessore alla cultura, Lara Ottaviani –. Ciò da una connotazione veramente straordinaria al progetto. In tutta Italia ci sono mostre incentrate sulle varie sfaccettature di tale corrente e noi abbiamo dato un profondo contributo a questa ricorrenza". Inaugurata il 14 novembre, giorno in cui nacque Claude Monet, capostipite dell’Impressionismo, l’esposizione contempla opere di artisti del calibro di Corot, Degas, Renoir, Manet e tanti altri. "L’abbiamo divisa per sezioni tematiche – spiega Budassi –. Si parte dalla Scuola di Barbizon, la prima a incidere soggetti naturali “en plein air“, poi si passa a vedute lungo la Senna, marittime e di campagna, si va da soggetti nella neve e nella pioggia, fino alle bagnanti e a una sezione dedicata al nudo. Dopodiché, si trattano i temi delle serate mondane e dell’eleganza, fino alla vita quotidiana e alle vedute di Parigi. Si chiude con una piccola sezione di dipinti, con cui ho ricreato l’atmosfera di un salotto fine ‘800. Ringrazio il sindaco, l’assessore Ottaviani, Gabriele Cavalera, i collezionisti che hanno prestato le opere e gli amici dell’Associazione, che hanno aiutato ad allestire la mostra".

