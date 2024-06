Il cascone di Vale, dove lo metto. Al Motoclub no, c’è un altro progetto

Non è stato proprio un G7, ma un bilaterale, quello che si è svolto ieri nella sede del motoclub Benelli in viale Mameli sull’indovinello, il cascone di Valentino dove lo metto? Da una parte l’architetto Ferdinando Leoni che spinge per collocarlo proprio davanti al motoclub, togliendolo da piazzale D’Annunzio, dall’altra parte i vertici sia del registro storico che del solidalizio che porta il nome dei fondatori della casa del ‘Leoncino’. Un bilaterale anche perché proprio il moto club ha intenzione di presentare un progetto per creare una struttura, nell’area che è proprio davanti al sodalizio di viale Mameli, al fine di collocare le moto che ha in ‘magazzino’ comprese quelle che sono arrivate, grazie all’Aci, della collezione Morbidelli. Insomma altri problemi, non certamente legati a festeggiare l’eventuale arrivo del casco di Valentino Rossi. Anzi:"A noi non ci piace", ha detto9 Marco Brusciotti del registro storico.

Il neo sindaco Andrea Biancani interviene sull’argomento del cascone che si vuole sfrattare da piazzale D’Annunzio. E butta acqua sui bollori il neo sindaco "perché in questo momento ci sono altre priorità e soprattutto non ci metteremo a fare lavori in piena stagione estiva sul lungomare. Perché il problema per il casco non è tanto quello di rimuoverlo, ma quanto il fatto che poi occorrerà effettuare anche dei lavori nel caso in cui si penserà di collocarci, al suo posto, un’opera d’arte. La qual cosa presuppone rivedere anche tutta la vasca. Il problema dello spostamento per il momento non si pone, poi passata l’estate potremmo anche ragionarci sopra. Sicuramente non è nostra intenzione imporlo ai condomini del Benelli e nemmeno al moto club", dice Andrea Biancani.

Un problema sul tappeto anche perché l’architetto Leoni sta forzando i tempi per portare a compimento questa sua idea che prende corpo dal fatto che è stato lui il professionista che ha risistemato gli arredi di piazzale D’Annunzio.

Partita una raccolta di firme e la spinta forte è per far arrivare il cascone di Valentino proprio verso il prato dove una volta sorgeva la fabbrica Benelli. Un’idea che piace a tanti, ma che non va a combaciare con i progetti del solidalizio motoristico che invece vorrebbe creare una struttura leggera in legno e vetro proprio per ospitare e mettere in mostra tutte quelle moto che sono finite in cantina, comprese quelle della collezione Morbidelli, con il pericolo che l’Aci le possa portarle via dalla città. "E’ un bel progetto quello che hanno in mente al moto club ed anche ambizioso", continua Andrea Biancani.

Un’idea che nasce dal fatto che i tempi si stanno allungando a dismisura per la ristrutturazione del museo delle moto che dovrebbe nascere negli spazi dell’ex tribunale di via San Francesco. Tutto fermo. Anzi se c’è una cosa che vuole spostare il moto club quella è il busto di Tonino Benelli portandolo più a ridosso dell’entrata del sodalizio.

m.g.