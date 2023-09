Inno alla mobilità sostenibile. Iniziativa a suon di bici classiche e a pedalata assistita

Oltre 60 i partecipanti: con bici classiche, a pedalata assistita e cargo bike. Nel gruppo non solo i dipendenti di Techfem che l’avevano organizzata, ma anche cittadini incuriositi da questa iniziativa a cui hanno partecipato anche l’assessora Barbara Brunori, il Consigliere Regionale Luca Serfilippi ed alcuni rappresentanti di Aset. Non poteva esserci conclusione migliore per le iniziative che la società fanese di ingegneria multidisciplinare ha programmato all’interno della Settimana Europea ella Mobilità Sostenibile. "Non mi aspettano così tante persone – commenta il CEO di Techfem Federico Ferrini – e questo non può che farmi piacere perché il protocollo di intesa per il Distretto di Mobilità che abbiamo siglato ieri (giovedì, ndr) nasce proprio con l’intento di permettere di raggiungere i luoghi di lavoro con metodi alternativi alle automobili. Più mobilità collettiva, più mobilità dolce, meno auto nelle città è la nostra ‘formula’ e siamo convinti che lavorando tutti insieme si potranno raggiungere risultati degni di nota non solo nella riduzione dell’impatto ambientale dell’automobile sulla quale lavoriamo per favorire la più ampia diffusione delle motorizzazioni".