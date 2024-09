La Biosfera prova a stupire. Spettacolo multimediale più ricco. Milioni di pixel per Pesaro capitale

La programmazione della Biosfera si arricchisce di ulteriori contenuti multimediali, dai titoli suggestivi: “Al Dream“ e “Nebula“. Fioriture spettacolari illuminate dai milioni di pixel che rivestono la superficie sferica della Biosfera saranno solo uno dei nuovi contenuti che integrano la potenza espressiva del monumento digitale di Piazza del Popolo, simbolo di Pesaro Capitale 2024. Al debutto, sono stati presenti l’assessore alla cultura, Daniele Vimini con il sindaco, Andrea Biancani e i designer di Artifacts, progettisti della Biosfera, Federico Rossi e Andrea Santicchi. La serata è stata animata anche dalla la performance “La musica DisTurba“, della polistrumentista, Valeria Sturba con la partecipazione del violoncellista, Giuseppe Franchellucci.

"Da oggi la programmazione della Biosfera – ha spiegato Vimini – è integrata di nuovi contenuti, alcuni in grado di interagire con lo spettatore ed altri prettamente visuali. Sulla superficie sferica si configureranno innovative immagini di natura create dall’intelligenza artificiale in perfetta sintonia con il fil rouge del tema da capitale 2024 “La Natura della Cultura“". La concomitanza del concerto, ieri sera organizzato dalla Cooperativa Labirinto, finanziato dalla Casa delle Tecnologie Emergent , ha dimostrato le potenzialità interattive della Biosfera. "Si crea – ha detto Vimini – una corrispondenza tra l’immagine astratta, non figurativa, e il ritmo musicale". Vimini e Biancani, hanno poi annunciato due iniziative che avranno la Biosfera protagonista. "E’ intenzione dell’amministrazione – dicono – fare un bando per la composizione di contenuti per la Biosfera. Questo doterà l’opera di una propria libreria multimediale. Il bando sarà internazionale e rivolto anche ad Università, società informatiche, studi di creativi, designer, artisti". E in ultimo: "Con il sindaco Andrea Biancani – ha concluso Vimini – presenteremo, a breve, una rassegna teatrale en plein air, da 200 posti, che avranno la Biosfera e il palco che la caratterizza, come perno. La Biosfera, in alcuni casi interagirà con la scena e in altre occasioni sarà fondale a seconda delle esigenze".

Rossi e Santicchi, entrano nel dettaglio dei nuovi contenuti: "“AI Dream“ – dicono – come suggerisce il titolo è un sogno, un’esplorazione onirica ed estetica in cui si fondono immaginazione umana ed elaborazione algoritmica. Elementi naturali, fiori e paesaggi sono generati attraverso un algoritmo addestrato sulla base di dataset naturali. L’algoritmo elabora queste informazioni su base statistica per generare immagini irripetibili. Le immagini generate dall’intelligenza artificiale, sembrano naturali, realistiche eppure non rappresentano strutture botaniche o paesaggi reali, esprimono la bellezza di una natura interamente digitale". Nebula? "E’ un’opera interattiva che trasforma il suono in materia vibrante – commentano –: contenuto reagisce agli impulsi sonori in tempo reale, producendo configurazioni dinamiche di particelle tridimensionali che si muovono nello spazio. Attraverso l’algoritmo Fft (fast fourier transform), i segnali sonori e musicali captati dai microfoni vengono scomposti e rielaborati per tradursi in dinamiche e andamenti spaziali sulla superficie della sfera".