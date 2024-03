"La Combattente", per 100 anni. Oggi il giorno delle celebrazioni

Oggi si celebra il centenario della Bocciofila "La Combattente" di Fano, una società gloriosa nata nel 1924 come bocciofila con campi all’aperto e ora diventata struttura di alto livello con cinque corsie di gioco, non a caso scelta in passato per diversi stages della Nazionale della raffa. La Combattente (il nome vuole onorare la memoria di tutti i combattenti delle guerre) è ora una polisportiva affiliata non soltanto alla Federbocce, ma anche alla Federazione Biliardo e Bowling e alla Federazione Scacchi. Tanti campioni della raffa sono passati tra le file di questa società e molto sviluppata è in particolare l’attività paralimpica con tanti medagliati nelle ultime edizioni dei campionati italiani della categoria. La gara nazionale dell’Alto Livello della raffa disputata tre settimane fa, vinta dal campione d’Italia in carica Leonardo Stacchiotti, ha dato il via alle celebrazioni del centenario che culmineranno nell’appuntamento di oggi.

"Inizieremo la giornata con una funzione religiosa al bocciodromo – dice Luciano Gasparelli il presidente della Combattente (foto, il gruppo), – per poi spostarci alle 10.30 nella sala di rappresentanza della Carifano nel centro storico della città per un convegno che vedrà la presenza di tutte le autorità regionali, cittadine e politiche oltre che di quelle sportive, presidente nazionale della Fib Marco Giunio De Sanctis in testa. Alle 13 ci sposteremo di nuovo alla bocciofila per pranzare grazie ad un servizio catering". Sarà dunque una giornata di celebrazioni che però non concluderà del tutto la serie di eventi dedicati al centenario della "Combattente".

l. d.