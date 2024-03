Le notti dolci del pusher. Nascosti tra le lenzuola 35mila euro in contanti

E’ uno spacciatore di 18 anni che teneva 35mila euro in contanti sotto il materasso. Lo hanno arrestato insieme ad un complice di 37 anni, entrambi albanesi. A condurre l’operazione è stata la Squadra mobile di Pesaro che ha bloccato i due spacciatori mentre stavano parcheggiando. Si legge in una nota della Questura: "Le immediate perquisizioni estese all’auto hanno permesso di rinvenire e sequestrare cinque dosi di cocaina, occultate nel calzino di uno dei due uomini, pronte per essere cedute ai clienti. Le perquisizioni sono proseguite nelle case dei due albanesi. Il più giovane, residente a Rimini, aveva nascosto in camera un involucro contenente circa 65 grammi di cocaina ancora solida in “sasso”. Trovato anche il materiale per la suddivisione, il taglio e il confezionamento in dosi della sostanza. Poi la sorpresa al momento di controllare il contenitore del letto. Occultate tra le lenzuola vi erano diverse mazzette di banconote, accuratamente avvolte da una pellicola trasparente e trattenute da elastici, per un importo complessivo di 35.000 euro. Complessivamente è stata rinvenuta cocaina per un peso di oltre 70 grammi e contanti per oltre 37.000 euro".

La perquisizione è stata fatta anche al 37enne, il quale risultava in Italia apparentemente per turismo e non aveva una residenza. A casa, non gli è stato trovato nulla "ma è emerso al controllo con i rilievi fotodattiloscopici, che l’uomo era già stato in Italia ed era stato già espulso con provvedimento del Prefetto. L’uomo, dopo aver lasciato l’Italia vi aveva illegalmente fatto rientro con delle nuove generalità eludendo i controlli di frontiera". Così la polizia ha proceduto all’arresto dei due connazionali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri, sono stati portati avanti al gup per la convalida degli arresti. Il giudice ha ritenuto che vi fossero gli elementi sufficienti disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere e il sequestro sia della droga che dei 37mila euro ritrovati".