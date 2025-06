Le ragazze della 5ª A che hanno lasciato il segno

Dopo venticinque anni di vite vissute, sogni inseguiti, strade diverse percorse, le ragazze della classe quinta sezione A che un tempo condividevano i banchi dell’Istituto Magistrale, si sono ritrovate. Un momento intenso e ricco di significato: questa infatti è stata l’ultima classe dell’istituto Magistrale "Morselli" (ora liceo delle scienze umane Mamiani) che dall’anno 2000 in poi avrebbe cambiato corso. Un incontro tanto atteso quanto emozionante, che ha riportato indietro nel tempo un gruppo di donne che, pur cambiate, hanno riscoperto le complicità e le risate dell’adolescenza.

L’incontro non è stato solo un momento di ricordo, ma anche di rinascita. "In un mondo che corre veloce – scrivono le ex studentesse dell’Istituto Magistrale Morselli – ritrovarsi tra amiche di gioventù ha significato rallentare, riflettere, riscoprirsi. Ognuna con la propria storia, con le proprie sfide, ferite e i propri traguardi, ma tutte ancora unite da un filo invisibile: quello degli anni passati insieme tra lezioni, sogni da realizzare e il desiderio di fare la differenza". Eccole le protagoniste dell’incontro: Ilaria Vitali, Erika Bartolini, Cristina Moro, Valentina Pasini, Elisa d’Angeli, Arianna Del Grande, Sihana Bajrami, Giada Ranieri, Gloria Ugolini, Arianna Bottazzo, Maria Grazia Tapponi, Lia Messina.