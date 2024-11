L’evento di Candelara . Le candele accendono subito il borgo e il turismo

Le candele che, come guide, illuminano i negozietti dei piccoli commercianti, facendo districare i curiosi tra bancarelle e arie festive. Intanto, anche i musicisti di Babbo Natale ed i suonatori di zampogne, ciaramelle e pive intrattengono i turisti: è cominciato così, come da tradizione, il magico evento "Candele a Candelara". La manifestazione, che da 21 anni precede l’inverno pesarese, è ormai diventato un punto di ritrovo per moltissime attività artigianali del territorio, nonché un ottimo momento per attirare turismo anche fuori stagione: insomma, Pesaro non è solo mare ed estate, ma anche un’occasione per assaporare a pieno la magia del Natale. "Sta andando bene, la gente si diverte e c’è un’aria di tranquillità – spiega Lorenzo Montesi, presidente Pro Loco Candelara –. Per ora siamo sulle 1500 persone che hanno avuto modo di ammirare il primo giorno, abbiamo fatto più numeri del previsto. Tanti anche quelli venuti da fuori: oggi (ieri ndr.) abbiamo avuto un bel gruppo di turisti, 20 per la precisione, arrivati da Pinerolo. E loro hanno chiesto di salire sul trenino, che fa tre tappe: Villa Berloni, dimora del Cinquecento; l’affascinante e storica Pieve di Santo Stefano, a Candelara, ed infine il Museo del telaio e del ricamo, dove i visitatori hanno potuto riscoprire l’antica tradizione della lavorazione di tessuti con telai dei primi del Novecento. Insomma, sta andando bene. Un grande ringraziamento va anche ai volontari della festa, alla Protezione civile ed ai servizi di vigilanza, che rendono possibile e sicuro questo evento". Il programma di "Candele a Candelara" prevede mercatini, presepi, spettacoli e laboratori per bambini, occasioni per gustare le specialità enogastronomiche del territorio e gli amatissimi spegnimenti dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno, alle 17.30 e alle 19. Ovviamente, immancabili anche l’albero di Natale alto 20 metri, la Torre dell’avvento (con tema diverso per ciascuna delle domeniche che precedono il Natale) e la Bottega degli Elfi. Candele a Candelara continuerà fino al 15 dicembre, compreso la giornata di oggi, poi sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, sabato 7 e domenica 8 dicembre. Ultimo week-end è in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre. Gli orari vanno dalle 10 alle 20 ed il biglietto d’ingresso ha un costo di 3 euro fino alle 13 e di 5 euro dopo. L’entrata è gratuita per i minori fino ai 10 anni.

Alessio Zaffini