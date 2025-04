Loreto trionfa in rimonta contro Stella Ebk Academy Roma nella Play In Gold

loreto

73

roma

63

LORETO : Delfino 11, Cevolini ne, Arduini ne, Battisti 2, Cipriani 2, Mattioli ne, Ugolini 9, Tognacci 10, Santucci 8, Aglio 7, Broglia 12, Gulini 12. All. Ceccarelli.

STELLA EBK ACADEMY ROMA: Forconi 13, Dudik ne, Agbara, Fanti 14, Nikolic 13, Mendieta 3, Ntsourou 2, Doumbia 7, Lumena 1, Diomede 5, Pillastrini 5.

Parziali: 17-20, 36-38, 54-54, 73-63. Uscito per 5 falli: Fanti (Stella Ebk Academy Roma)

Sorride nell’ultima partita della Play In Gold l’Italservice che batte in rimonta la Stella Ebk Roma. Eppure gli avversari avevano iniziato molto aggressivi la gara al PalaMegabox. Roma parte con una più alta percentuale al tiro, Forconi ispirato e Fanti conduce con brillantezza la squadra in regia. Loreto fatica, si affida ai singoli, dimenticandosi di giocare di squadra. Pesaro quindi rincorre per due quarti gli ospiti. Nei primi 10’ Delfino si fa sentire sotto canestro. Bene anche Broglia che ha portato la sua esperienza. I giallorossi crescono nella ripresa. Il terzo quarto infatti finisce in perfetta parità. Tra i migliori, Cipriani un colosso in difesa. I pesaresi iniziano a macinare anche in fase offensiva. Nell’ultima frazione di gioco i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Gulini. Alla fine l’Italservice vince anche con un largo margine, dieci punti. Un successo che nasce nelle ultime battute del match, dopo aver rincorso per tre quarti della sfida.

b. t.