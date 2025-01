Megaeolico a Sasso Simone: il no della Regione

La Regione Marche dice il suo no al mega-parco eolico. Nel parere fatto pervenire al Ministero dell’Ambiente sulla vicenda che riguarda l’installazione di maxi pale proprio al confine con il Parco del Sasso Simone e Simoncello, la Regione Marche ha posto delle obiezioni importanti. A fronte del progetto di realizzazione di un impianto eolico localizzato in Toscana, e dell’elettrodotto di connessione che attraverserebbe l’Appennino, emergono infatti degli aspetti critici insormontabili che non possono essere ignorati.

"Il progetto “Energia Monte Petralta“ non porta alcun beneficio alle Marche e mina l’integrità del nostro patrimonio naturale, culturale ed economico – spiega il consigliere regionale Nicola Baiocchi –. Non solo, mentre il nostro territorio della provincia di Pesaro Urbino, nello specifico i comuni di Carpegna, Borgo Pace e Mercatello sul Metauro, sarà gravemente impattato dall’opera, l’energia prodotta contribuirà esclusivamente agli obiettivi energetici della Toscana. Senza considerare che l’opera in questione attraversa, minacciandole, aree naturali di elevata qualità ecologica e paesaggistica, incluse zone protette e parchi interregionali, trasformando paesaggi incontaminati e danneggiando irreparabilmente gli habitat naturali".

Risvolti negativi anche sul turismo: "L’area interessata – prosegue Baiocchi – è nota per il turismo di qualità e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, è oggetto di investimenti significativi come la riqualificazione dei sentieri ciclo-pedonali e la promozione di strutture ricettive di nicchia. Il progetto eolico mette tutto ciò a rischio, compromettendo lo sviluppo economico sostenibile della regione". Emergono anche alcune lacune di documentazione: "Mancano dettagli tecnici che rendono impossibile una valutazione completa e trasparente del progetto. Pertanto mi oppongo fermamente a tutto ciò, insieme alla Regione e mantengo costante il dialogo con il nostro Governo, affinché non venga snaturata in maniera irreversibile la vocazione dei nostri territori. Impianti come questo, pur se presentati come progresso, rischiano di compromettere le fondamenta del nostro territorio".

Anche per il Comitato in difesa dei paesaggi del Montefeltro, che nei mesi scorsi aveva sensibilizzato la popolazione sulla vicenda, le questioni sollevate dalle osservazioni provenienti da Ancona sono "difficilmente superabili". Ma basteranno a fermare il progetto? Recentemente, come nell’ultimo incontro organizzato dal sindaco di Borgo Pace Romina Pierantoni, nel suo comune alla presenza dei funzionari della Regione Marche e dell’onorevole Antonio Baldelli è emerso come le amministrazioni e gli uffici dei piccoli comuni siano spesso troppo soli di fronti a grandi progetti che possono stravolgere le nostre montagne. Tanto più in un momento come questo dove i progetti presentati sono numerosissimi, arrivando soprattutto a sovrapporsi su certi crinali. Da Carpegna, a Borgo Pace fino ad Apecchio questa presa di posizione della Regione fa ben sperare per dare voce alle proteste dei territori.

Andrea Angelini