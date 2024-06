Montesi Volley e Labirinto: duetto vincente

I ragazzi e le ragazze dei Centri educativi gestiti dalla Labirinto hanno creato la maglia celebrativa dei 60 anni di attività sportiva della Montesi Volley. Nella conferenza stampa nella sede di viale Trieste è stato mostrato con un video il percorso che ha portato alla realizzazione del prodotto. Un progetto che ha visto la partecipazione delle persone che frequentano i centri gestiti dalla Labirinto, supportati dagli educatori.

E’ stata la Montesi Volley Pesaro a cercare la cooperativa, commissionandole il lavoro. "Per i festeggiamenti dei 60 anni del nostro club abbiamo pensato di inserire anche l’aspetto sociale che per noi è davvero importante – spiega Stefano Grassetti dirigente della società ex vigili del fuoco –. Le magliette sono state realizzate dai ragazzi della Labirinto con l’aiuto degli educatori. In loro abbiamo trovato un partner di altissimo livello, affidabile e di qualità. Incontrare i ragazzi e vederli felici per aver raggiunto l’obiettivo, è stato davvero emozionante". Si tratta di una prima collaborazione tra Montesi Volley Pesaro e la Labirinto con la speranza che in futuro si possano ideare insieme altri progetti per dare il giusto risalto all’aspetto sociale. Ilaria Maletti, coordinatrice dei centri educativi del Comune, aggiunge: "Le magliette sono il frutto delle attività integrate del laboratorio di grafica e di serigrafia dei centri viale Trieste e Villa Vittoria. Il primo laboratorio ha ideato il simbolo del 60°: partendo dalla storia della società sportiva, il logo è stato reinterpretato. La stampa a tre colori è stata poi affidata ai partecipanti del laboratorio di serigrafia. Questo progetto è stata un’occasione importante per le persone che frequentano i centri. Siamo riusciti a valorizzare le capacità e le competenze che ogni giorno cerchiamo di sviluppare".

b.t.