Neri fa più di un miracolo ma l’ultimo non gli riesce

Neri F. 7. Tiene a galla la Vis chiudendo la porta in avvio di gara a Fischnaller e Ruocco, ripetendosi poi su Zecca (gran riflesso) e nella ripresa su Scotto. Incolpevole sul gol di Diakite. Rossoni 6. Prestazione notevole, fatta di anticipi e chiusure puntuali, fino all’episodio del gol. Manca sempre il soldo per far la lira.

Zagnoni 6. Spazza l’area e giganteggia sui palloni alti. L’episodio fatale non sembra coinvolgerlo direttamente.

Neri G.M. 6 Subito ammonito (era diffidato), ma non ne risulta condizionato. Dà tutto, chiude coi crampi (50’ st Molina ng). Mattioli 6. Partita prettamente difensiva, come da consegne. Super chiusura in diagonale su Fischnaller. Finale di sofferenza.

Di Paola 6,5. Recupera, ripulisce e smista palloni a ripetizione.

Rossetti 6. Buona spalla per il capitano. Efficace sulle seconde palle; nella ripresa, da esterno, meno produttivo.

Peixoto 6. Dialoga con Pucciarelli e Rossetti sul versante dove la squadra costruisce gioco. Un assist per Pucciarelli non sfruttato; uno per Karlsson, sporcato (13’ st Iervolino 5. Entra per fare filtro ma con lui la Vis perde di qualità e si abbassa)

Karlsson 6. Una perla dentro una partita ruvida e sporca: la traversa (ennesimo legno) gli nega un gran gol.

Pucciarelli 6. Lega il gioco da par suo, meno efficace nelle conclusioni, due volte a lato (32’ st Mamona 5. Può involarsi due volte a campo aperto, spreca tutto).

Nicastro 5,5. La Vis frequenta poco l’area e lui ne risente. Una girata a lato, qualche sponda e poco altro.

Torres: Zaccagno 6; Idda 6,5, Antonelli 6, Dametto 6; Zecca 6, Giorico 6, Cester 5,5 (1’ st Scotto 6,5), Zambataro 5,5; Mastinu 5,5 (39’ st Masala ng); Ruocco 5,5 (32’ st Diakite 7), Fischnaller 5,5 (50’ st Rosi ng).

Arbitro

Mirabella di Napoli 6,5.

Nessun episodio scabroso, metro uniforme su falli e cartellini. Vede giusto su un braccio sospetto di Neri G.M. (aderente al corpo).