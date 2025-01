Non bastano più le vere “Crisi di nervi“

Per gli appassionati di teatro sarà un fine settimana con l’imbarazzo della scelta. Pesaro, Fano, Urbania e Gradara offriranno infatti altrettante opportunità nei rispettivi cartelloni. Da ieri sera e fino a domenica al Teatro Rossini di Pesaro, per la stagione di prosa di Amat e Comune, Peter Stein dirigerà Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone ed Emilia Scatigno in Crisi di nervi, tre atti unici di Anton Cechov. Con questo lavoro il grande regista tedesco torna ad uno dei suoi autori di riferimento. "Tre atti unici – si legge nelle note di sala – del grande drammaturgo russo che sono stati rappresentati in tutto il mondo. Scritti tra il 1884 e il 1891 e ispirati alla commedia francese, molto in voga in Francia ai tempi di Cechov, sono stati fonte di ispirazione e di studio per gli attori e gli scrittori di teatro e divertimento per intere generazioni di spettatori di tutte le lingue".

Dal teatro al teatro-musica domani al Comunale di Gradara per Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia (ore 21.15) va in scena lo spettacolo Ligabue. Sogni di Rock ’n’ Roll di e con Nicholas Ciuferri, Max Cottafavi e Michele Minecci. Nello spettacolo saranno ripercorsi i successi e la vita di Luciano Ligabue, dai suoi primi approcci con la musica fino al grande successo di Buon compleanno, Elvis! partendo dal libro Ligabue. Sogni di Rock ‘n’ Roll (BeccoGiallo 2021) scritto da Nicholas Ciuferri. L’accento viene posto da un punto di vista testuale sulle storie e sui personaggi creati da Ligabue e su come delle storie di provincia tipicamente emiliana siano diventate universali e facciano parte di un immaginario collettivo ben più vasto. Si alternano quindi parti recitate a brani suonati dal vivo dal chitarrista storico di Ligabue, Max Cottafavi e cantati da Michele Minneci.

Per piccoli e adulti domenica al Teatro della Fortuna di Fano (ore 17), la rassegna Andar per fiabe propone In scena PerAria, spettacolo che vede le coreografie e la creazione scenica di Giorgio Rossi, la drammaturgia e i testi originali di Savino Maria Italiano. In scena con Verdiana Gelao e Anna Di Bari. L’idea dello spettacolo nasce dal desiderio di realizzare un omaggio alla vita, alla leggerezza e alla spensieratezza del vivere.

Domani al Teatro Bramante di Urbania Andar per fiabe propone lo spettacolo K(-A-)O faccine del coreografo di fama internazionale Kenji Shinohe. Al centro il coreografo giapponese Kenji Shinohe interroga sul modo in cui si comunica attraverso i simboli della tastiera, emoji colorate a cui viene delegata l’espressione dei sentimenti nella comunicazione digitale. "Il dubbio che il loro abuso impoverisca e nasconda le espressioni emotive reali esiste e persiste. Lo spettacolo – si legge nelle note di sala – mette da parte le parole per affrontare, attraverso il corpo, il tema attualissimo della “comunicazione superficiale“ creata dalle nuove tecnologie".

c. sal.