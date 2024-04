Occhi puntati su Treviso e Varese. E Cremona batte la capolista

Oggi tutti gli occhi dei tifosi biancorossi saranno puntati su due campi: quello di Venezia, dove si consumerà il derby veneto fra la Reyer e la Nutribullet, e quello di Sassari, che ospiterà Varese. Per rimanere a stretto contatto con queste due squadre, che sono quota 20, la Vuelle deve ovviamente sperare che perdano entrambe, in particolare Treviso con cui ha il confronto diretto favorevole, mentre ha un pesante 0-2 nei confronti della Openjobmetis. Mentre oggi la matematica potrebbe sancire la condanna definitiva per Brindisi, impegnata sul difficile campo di Pistoia. In caso di sconfitta, la Happy Casa sarebbe la prima delle retrocesse, poi resterebbe da decretare la seconda. E Pesaro oggi rischia moltissimo. Se infatti i punti di distacco dovessero diventare di nuovo 4 nelle ultime due giornate dovrebbe accadere una sorta di miracolo perché la Carpegna Prosciutto resti nella massima serie. Intanto, ieri sera, si è giocato anche un altro anticipo sul campo di Cremona dove la Vanoli ha fatto l’impresa battendo la capolista Brescia (84-77) E mettendosi così in salvo a quota 24 punti, raggiungendo Scafati che era già salva da una settimana. Con la sconfitta della Germani forse la Reyer sarà stimolata a giocare più forte per provare a migliorare il suo attuale quarto posto nella griglia playoff. E magari Cremona arriverà un po’ più rilassata domenica prossima alla Vitrifrigo Arena.