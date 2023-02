Omicidio Panzieri a Pesaro, il killer fuggito all’est con l’auto del padre e i soldi della nonna. Ecco chi è

Omicidio oggi a Pesaro, choc in centro: Pierpaolo Panzieri ucciso in casa in via Gavelli

Pesaro, 22 febbraio 2023 – Ha un nome il 30enne in fuga ritenuto l'assassino di Pierpaolo Panzieri. Si chiama Michael Alessandrini, pesarese, con gravi problemi psicologici, ludopatico, violento. Si è dileguato con una vecchia Renault Clio dei genitori. Ha in tasca qualche centinaio di euro, presi alla nonna. Dopo l'omicidio nella serata di domenica, in via Gavelli 19, è fuggito con l'auto passando il confine a Trieste per poi vagare nei Paesi dell'Est Europa. Secondo indiscrezioni, la cattura è imminente.

La famiglia del presunto omicida, contattata al telefono stamane, non intende parlare per "il dolore incommensurabile che sta uccidendo anche noi”. Le indagini della squadra mobile stanno mettendo a fuoco i motivi alla base dell'omicidio e perché la vittima, il mite Pierpaolo, lavoratore, benvoluto da tutti, amante della musica, avesse portato in casa il 30enne, considerato da tutti un soggetto con problemi psichici.

Sembra che fossero amici d'infanzia, forse si sono incontrati in qualche squadra di calcio da bambini, e questo passato è stato presumibilmente un elemento, anzi la leva che il fuggiasco ha sfruttato per entrare in casa di Pierpaolo, farsi invitare a cena, parlare dei tempi andati ma con un'idea in testa: rubare qualcosa. Sembra che la fuga fosse prevista, perché il 30enne ha prelevato i soldi della nonna prima della cena avendo già le chiavi dell'auto del padre. Pianificata la fuga dunque, a questo punto gli inquirenti si chiedono se anche l'omicidio fosse, nella mente dell'assassino, tra le ipotesi di quella cena. Ipotesi che purtroppo si è verificata. Il 30enne è in fuga col cellulare della vittima e col coltello che ha usato per uccidere, con 13 fendenti, di cui uno alla gola, l'amico di tutti Pierpaolo Panzieri, 27 anni, nativo del quartiere di Vismara di Pesaro, appassionato di musica. Sognava di girare il mondo armato di chitarra e tromba. Non ne ha avuto il tempo, ucciso per niente da un suo pericoloso amico di infanzia.

Il sindaco: “Città sotto choc”

“La città è sotto choc per una tragedia assurda e feroce. Speriamo che le forze dell’ordine riescano presto a prendere l’assassino”. E’ il commento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, all’indomani della morte di Pierpaolo Panzieri, 27 anni, massacrato a coltellate in casa sua in centro storico, nella notte tra lunedì e martedì. Una tragedia che ha sconvolto la comunità pesarese.

“Un abbraccio forte alla famiglia e agli amici – continua Ricci – tutta Pesaro vi è vicina in questo momento di dolore tremendo per un delitto così efferato quanto assurdo. Speriamo che le Forze dell'ordine riescano presto a prendere l'assassino”.

Choc a Pesaro, cos’è successo

Il 27enne Pierpaolo Panzeri è stato ucciso ieri, nella sua abitazione di Pesaro – in via Gavelli al civico 19, a pochi metri dal Conservatorio Rossini –, con 13 coltellate. Il corpo è stato trovato dal fratello che non vedendolo arrivare a lavoro, è andato a cercarlo a casa. Panzieri era incensurato e, a detta dei suoi amici, una persona tranquilla.

È ancora caccia all’assassino, ma per il momento si cerca un ragazzo di 30 anni, pesarese, amico della vittima.

Il fratello: “Ditemi chi è stato”

Gianmarco Panzieri, il fratello di Pierpaolo, è rimasto sconvolto e incredulo dalla macabra scoperta: “Mio fratello era benvoluto da tutti, non so perché sia stato ucciso in modo così atroce. Non ne posso più, sto solo aspettando che mi dicano chi è stato e perché. Perché ce lo abbia portato via così".