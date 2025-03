Opere compensative. Pressing all’unanimità: "Chi deve farle si muova"

"Le opere compensative servono alla città. Vanno fatte". Su questo è d’accordo l’intero consiglio comunale. Ieri l’assise ha votato all’unanimità una risoluzione che impegna il sindaco Biancani a mobilitarsi con il Ministero dei trasporti per capire il destino, ad oggi “congelato“, di 170milioni di euro di investimenti destinati al nosto territorio e che ancora Società Autostrade non ha messo a terra. Perché? E’ il tarlo che ha mosso Biancani sull’allerta generale. La tempistica prevista da una convenzione firmata tra le parti – Società Autostrade, Regione e Mit – prevedeva l’inizio dei lavori per dicembre 2024. Invece il sindaco si è accorto che Società Autostrade invece di avviare il cantiere previsto e annunciato dai vertici ad aprile 2024, in occasione dell’inaugurazione della circonvallazione di Muraglia, ha smontato il campo base, non ha confermato il bando per aggiudicare il servizio mensa per gli operai e riallocato le maestranze altrove. Se due indizi fanno una prova, il sindaco giustamente ci vuole vedere chiaro. "Ho scritto al ministro Salvini, ma ad oggi non ho avuto alcun riscontro – ha osservato –. Abbiamo tentato la strada dell’interrogazione parlamentare: in attesa di conoscere la risposta che avrà l’onorevole Augusto Curti da Salvini apprezzo il supporto avuto sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Questa è una battaglia trasversale". Talmente vero che quando la maggioranza, all’inizio aveva presentato una mozione, il leghista Dario Andreolli, è intervenuto per dire: "Propongo alla maggiroanza di stracciare la mozione e riscrivere insieme, un documento bipartisan, che possa rappresentare in modo compatto ed efficace il bene della nostra città". La maggioranza ha accettato di fermare i lavori per stracciare e riscrivere il documento. "Solleciteremo l’inizio dei lavori riguardanti la Circonvallazione di Santa Veneranda – ribadisce Biancani – il potenziamento della S. P. 423 Urbinate; la rotatoria di Borgo Santa Maria; la nuova bretella di Adduzione Ovest di Pesaro sud (c.d. Bretella Fratelli Gamba); l’ampliamento a 4 corsie della strada Interquartieri. Il documento originario siglato nel 2013 dall’Amministrazione comunale di Pesaro con Società Autostrade, insieme a Provincia e Regione, stabiliva un importo complessivo di 74milioni di euro, diventati poi 170milioni di euro con il nuovo schema di convenzione già approvato. I 74milioni precedentemente stabiliti sono già stati approvati dal Ministero e sono quindi disponibili e pronti per essere spesi. Si cominci almeno con questi. Altrimenti continuiamo a pagare un milione l’anno solo per garantire le procedure di esproprio. Le risorse le abbiamo ma per qualche motivo, che ancora non riesco a spiegarmi, tutto rimane fermo".

Solidea Vitali Rosati