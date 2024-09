Ore 3.45 di notte: i primi abbonati. Vuelle, l’amore non è retrocesso

In fila dalle 3 di notte per abbonarsi. Dopo una retrocessione. Solo a Pesaro succedono scene del genere in quella che è sempre stata una giornata campale in casa Vuelle: l’apertura della campagna abbonamenti. Anche ieri scintille: come numeri (erano già 400 alla pausa pranzo) e come arrabbiature, da parte di chi non ha gradito l’apertura anticipata in piena notte da parte del responsabile del club.

"Sono arrivato alle 3 di notte a Casa Vuelle per sincerarmi che tutto funzionasse – racconta Federico Benedetti – e una mezzora dopo la gente cominciava già a mettersi in fila. Abbiamo pensato che per le 9 di mattina sarebbero arrivati sfiniti, oltre che l’attesa sarebbe stata lunghissima per tutti quelli che arrivavano dopo. Perciò alle 3,45 abbiamo aperto. Così abbiamo smaltito velocemente il grosso della gente e a mezzogiorno tutti erano già andati a casa con l’abbonamento fatto. Faccio presente che i settori K1, K3 e la Fanzone non sono vendibili online, quindi l’ordine delle persone in fila sarebbe rimasto tale".

I più contenti sono Omar Talozzi e Mauro Principi, due amici di Urbania: Omar è un fedelissimo, abbonato da 20 anni, Mauro invece faceva saltuariamente il biglietto "ma alla fine l’anno scorso ho visto 12 partite su 15, a questo punto era stupido non abbonarsi" riconosce. Usufruendo della promozione ’Porta un amico’ hanno risparmiato e deciso di spostarsi dal settore K alla tribuna L2: "La mia passione è nata grazie a una signora del mio paese che lavorava alla Scavolini cucine e ogni tanto mi regalava un biglietto – racconta Omar –. La retrocessione non intacca minimamente il mio amore per questa squadra".

Sandro Bastianelli temeva di non poter confermare il suo posto in K3: "Invece è ancora mio, con mio figlio accanto – dice sorridente –. Siamo in A2? Sì, ma è quasi una liberazione, non se ne poteva più di vivere sempre impiccati. Il coach è competente e finalmente vedremo giocare gli italiani, magari verrà anche più gente, scommettiamo?". Gigliola invece non è soddisfatta al 100%: "Sono abbonata nel K3 ma ho dovuto cambiare posto perché il mio, molto centrale, era uno di quelli che vanno lasciati agli Under 30, invece ora non avrò una visuale altrettanto ottimale. Capisco voler svecchiare il pubblico, ma andrebbe pure rispettata la fedeltà dei vecchi abbonati. Io sono cresciuta da ragazzina al vecchio palas, poi la famiglia, i figli... ho mollato. Ma dieci anni fa sono tornata perché ho ritrovato i vecchi amici dell’hangar e andare al palas non è solo andare alla partita, è qualcosa di più: il contesto è importante".

Lo è anche per Marco Monti, che segue il basket da quando aveva 6 anni ("mio fratello è cognato di Paparà Paolini" svela) ma, alla faccia dei nostalgici, preferisce il nuovo palas: "Per un disabile la Vitrifrigo Arena è un impianto comodissimo: c’è un parcheggio riservato, un ingresso senza barriere architettoniche e il posto a bordocampo. Il mio accompagnatore invece va in tribuna. Retrocedere è stata una mazzata, ma bisogna essere fiduciosi, la nostra fede finora ha resistito a tutto".

La più entusiasta è la biondissima Victoria, 13 anni "quasi 14" sottolinea. Che stringe in mano il suo primo abbonamento, settore Vuelle Fanzone: "Io faccio ginnastica ritmica, ma il basket mi piace tantissimo, è uno sport movimentato dove succedono un sacco di cose in pochi secondi. Altri amici erano abbonati in Fanzone e volevo stare insieme a loro a vedere la partita, i miei mi hanno accontentato". Mamma Clara tira un sospiro di sollievo: "Alle 5 di mattina è squillato il telefono, ci è preso un colpo. Era un’altra mamma: corri, gridava, che qui hanno già aperto. Siamo venute giù tutte affannate, ma per fortuna ce l’abbiamo fatta a prenderlo st’abbonamento, anche per babbo Rino".

La storia infinita.