Piazza, accessi limitati. Tetto di 4400 persone. Tre locali restano aperti per tutta la notte

La Piazza è in fermento, tutto o quasi è già pronto per l’ultimo saluto al 2023 con la sguardo dritto verso l’anno da Capitale che la città si sta preparando ad accogliere. Stasera sono previste migliaia di persone in piazza del Popolo per l’assalto al CaterCapodanno che, dalle 21.30 fino alle 3 del mattino, terrà viva la notte di San Silvestro in città.

A fare da contorno al grande spettacolo di Rai Radio 2, che verrà trasmesso anche in tv sul canale 202, alcuni dei locali che si affacciano sulla Piazza centrale e che rimarranno aperti per tutta la serata. "La nostra Piazza non la lasciamo – dicono Sara e Federica del Caffè Ducale -. Saremo aperti tutto il giorno, e tutta la notte, per servire i nostri clienti. In più – aggiungono le due bariste -, al piano di sopra ospiteremo i cenoni di Capodanno. Chi vorrà brindare in piazza, potrà farlo servendosi da noi".

Ma attenzione al piano di sicurezza. Sarà infatti vietato l’utilizzo di bicchieri o bottiglie di vetro, i locali saranno infatti obbligati a servire le bevande e i drink solo ed esclusivamente in contenitori di plastica. Vietati, inoltre, anche fuochi d’artificio o petardi sempre nell’area della Piazza e del centro storico. "Ci atteniamo alle regole – dice Alberto Morrichini del Centralino -. Saremo chiusi il pomeriggio, fino poi a riaprire la sera alle 21 per rimanere a disposizione dei clienti per tutta la notte".

Saranno, inoltre, anche sgomberati da tavolini e sedie gli esterni dei due locali ‘Il Centralino’ e ‘Caffè Ducale’, che per motivi di sicurezza lasceranno libero il passaggio per i festeggiamenti della serata. Sempre in Piazza rimarrà aperto fino alle 3 del mattino anche ‘Il Gelato di Juri’ e, in via Rossini, il ‘Gra’. Al Matteotti invece si potrà pattinare sulla pista di ghiaccio fino alle 23.

Le entrate disponibili per accedere alla Piazza, dove lo spettacolo del CaterCapodanno inizierà alle 21.30 dopo la cena popolare al Bocciodromo dalle 20, saranno due: quella di via San Francesco e di via Branca dove saranno dislocati una trentina di uomini della vigilanza e alcuni della Protezione Civile che conteranno gli ingressi all’interno della Piazza. Il limite consentito di accesso è di un massimo di 4400 persone: oltre il quale gli accessi saranno bloccati. Quindi, se l’affluenza sarà superiore ai limiti previsti per la sicurezza, alcuni resteranno fuori.

Massima sicurezza anche sul fronte degli interventi per cui sono già stati messi in campo almeno 15 volontari della Protezione Civile, ambulanze e operatori della Croce Rossa e i Vigili del fuoco. I padroni di casa per tutta la notte, sul maxi palco pesarese, saranno i due conduttori Sara Zambotti e Massimo Cirri, con loro gli artisti in primo piano: Colapesce e Dimartino, Valerio Lundini e i suoi I Vazzanicchi.