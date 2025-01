Reddito di cittadinanza senza requisiti, nei guai

Finisce nei guai per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Ma il pm e il difensore chiedono che non si proceda nei suoi confronti: "la norma è discriminatoria verso gli stranieri, lo dice anche la Corte di giustizia europea".

E’ quanto accaduto ieri mattina dinanzi al gup del tribunale di Pesaro dove un 26enne nigeriano residente a Pesaro era stato chiamato a rispondere dell’accusa di aver dichiarato di essere residente in Italia da almeno 10 anni, requisito necessario secondo la norma, per poter ricevere il reddito di cittadinanza. In realtà, alla data di presentazione della richiesta inviata tramite un intermediario, il giovane si trovava sul territorio nazionale da 4 anni, 9 mesi e 14 giorni, e cioè dall’aprile 2016. Al 26enne nigeriano è stato quindi contestato di aver ricevuto indebitamente il beneficio da febbraio 2021 a febbraio 2022 per un importo complessivo di 5.533,75, che poi l’Inps ha provveduto a richiedergli indietro.

Il ragazzo, difeso dall’avvocato Matteo Mattioli, era arrivato in Italia con mezzi di fortuna. E’ uno dei tanti che hanno affrontato i pericoli del mare, con imbarcazioni insicure, alla ricerca di condizioni di vita migliori in Europa. Oltre alla difficoltà del viaggio il 26enne è anche affetto da una disabilità motoria e infatti, il denaro ricevuto con il reddito di cittadinanza, è stato speso per i suoi problemi di salute. Una volta arrivato in Italia ha cercato un lavoro e frequentato corsi di lingua certificati e ha fatto domanda per accedere al reddito di cittadinanza.

"Lo ha fatto in assoluta buona fede – commenta l’avvocato Mattioli -, convinto di averne i requisiti. Oltre a questo la Corte di Giustizia Europea, con una recente sentenza del luglio scorso, sostiene che il requisito che ha riservato reddito e pensione di cittadinanza a chi ha almeno 10 anni di residenza in Italia, dei quali gli ultimi due continuativi, determina una ‘discriminazione indiretta’ ai danni degli stranieri. Di conseguenza è illegittimo. Una (eventuale) sentenza di condanna nei suoi confronti si porrebbe in contrasto con i principi della Corte di Giustizia europea. Motivo per cui anche il sostituto procuratore presente oggi in udienza ha richiesto una sentenza di non luogo a procedere. Non abbiamo trovato altri casi simili nella giurisprudenza e questa vicenda potrebbe essere un prezioso precedente per chi si trova nelle stesse condizioni". La decisione è stata rinviata al prossimo 16 gennaio.

Antonella Marchionni