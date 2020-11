Filippo Magnini torna in acqua. Per vincere. Pensava nel 2017 di aver chiuso col nuoto agonistico ma ieri ha fatto dietrofront. Tornerà in piscina a gareggiare per conquistarsi un posto alle Olimpiadi di Tokio 2021. Avrà 39 anni ma si sente in forma come a 20. E’ passato però attraverso anni di processi sportivi per doping, condanne e assoluzione definitiva, ma è la sua nuova famiglia con la compagna Giorgia Palmas e la loro bambina, ad aver messo il turbo alle braccia di ReMagno. Che, su Instagram, ieri ha scritto: "Non è stata una scelta facile ma ho...

Filippo Magnini torna in acqua. Per vincere. Pensava nel 2017 di aver chiuso col nuoto agonistico ma ieri ha fatto dietrofront. Tornerà in piscina a gareggiare per conquistarsi un posto alle Olimpiadi di Tokio 2021. Avrà 39 anni ma si sente in forma come a 20. E’ passato però attraverso anni di processi sportivi per doping, condanne e assoluzione definitiva, ma è la sua nuova famiglia con la compagna Giorgia Palmas e la loro bambina, ad aver messo il turbo alle braccia di ReMagno. Che, su Instagram, ieri ha scritto: "Non è stata una scelta facile ma ho deciso di tornare. Sono passato attraverso il buio, ho quasi toccato il fondo ma tutto questo al posto di buttarmi giù mi ha dato la giusta motivazione per lottare, per vincere, per tornare a gareggiare dimostrando quello che è ancora ed è sempre stato il mio valore sportivo". E ancora: "Oggi il mio sport sta soffrendo e non posso rimanere a guardare. Io torno in acqua, per me, per la mia famiglia per il mio paese. È ufficiale...ci vediamo ai blocchi di partenza".

Ha poi aggiunto in un video: "Ci sono momenti della vita in cui nulla sembra avere più senso, tutte le certezze vengono spazzate via da qualcosa senza controllo. Quello che hai costruito inizia a sgretolarsi. Ti senti sprofondare, centimetro dopo centimetro. In quei momenti capisci chi sei. Hai due possibilità: o ti lasci andare, oppure riprendi a lottare per dimostrare chi sei. Un vincente".

Filo Magnini si era ritirato nel 2017 e nel 2018 è stato squalificato a quattro anni per doping dalla giustizia sportiva per la frequentazione con il medico Guido Porcellini col quale, secondo l’accusa, aveva concordato l’acquisto di sostanze dopanti mascherate sotto la definizione di ‘integratori plus’. Lo scorso febbraio, il Tas di Losanna lo ha completamente scagionato. A fine settembre, Magnini è diventato papà di Mia, la bambina avuta con Giorgia Palmas. Due volte iridato sui 100 sl, il campione azzurro punta a partecipare alla sua quinta Olimpiade. "Nessun avversario è troppo forte per essere sconfitto, nessun obiettivo è troppo grande per essere raggiunto. Non importa il tempo che impiegherai, non importa quanto ti costerà. Nella mia carriera ho vinto tanto, ma le vittorie più grandi sono quelle senza podio. Quelle dove vincere è arrivare al traguardo, non arrivare primo. L’unico modo che hai per perdere è rifiutarti di combattere. Ho scelto di tornare in acqua. Da vincente. Perché dentro ho già vinto tutto".

Magnini, a lungo legato sentimentalmente a Federica Pellegrini, è stato bronzo olimpico ad Atene nel 2004 nella staffetta 4x200 sl ma soprattutto è stato due volte campione mondiale nei 100 metri nel 2005 e nel 2007, oltre a vincere due titoli iridati in vasca corta e complessivamente vincitore di diciassette ori europei. Se torna in acqua, sa di poter lasciare ancora il segno.