Riceci, è l’ora dell’udienza al Tar. Ricci sarà ascoltato in Commissione

Riceci: nuovo capitolo. Oggi il progetto della maxi discarica nel territorio di Petriano sarà al centro di due importanti appuntamenti. Il sindaco di Pesaro sarà in audizione a Roma in Commissione Eco-Mafie, come già hanno fatto il sindaco di Urbino, il presidente della Provincia e chi a vario titolo è coinvolto nel progetto. La mattina invece ci sarà l’udienza al Tar delle Marche. Infatti, come avevamo anticipato nelle scorse settimane, si terrà l’udienza cautelare che arriva dopo il ricorso promosso da ‘Marea Verde’ tramite ‘Iniziativa Democratica per l’Ambiente Aps’ e patrocinato dallo studio legale Filippini che chiede di bloccare gli effetti della proroga concessa dalla Provincia ad Aurora srl.

"La condotta del Comune di Petriano è giuridicamente incomprensibile perché, in maniera del tutto cervellotica ed incoerente, a fronte della richiesta cautelare che sospenderebbe l’iter autorizzativo della discarica, invece di sostenerla, la avversa apertamente, al punto da mettere nero su bianco di sperare che il procedimento in favore di Aurora prosegua - interviene Gianluca Carrabs dei Verdi, tra i primi a sollecitare questa azione di ricorso al Tar -. Ma la condotta del Comune di Petriano è ancora più grave nel merito, perché, a fronte della richiesta di una sentenza in forma semplificata, che metterebbe definitivamente la parola "fine" alla discarica di Aurora ancora una volta, invece di sostenerla, di fatto la boicotta, preannunciando di voler proporre altri argomenti di causa dando ancora più tempo ad Aurora per attrezzarsi nel procedimento autorizzatorio. Vorrei capire: a che gioco gioca il Comune di Petriano - rimarca Carrabs - sul quale già grava la responsabilità principale di non essersi opposto in principio, al momento della presentazione del progetto e che ora, con questa condotta processuale, continua ancora ad avvantaggiare di fatto Aurora. Sono certo che ogni nodo arriverà al pettine, ma al momento assistiamo basiti a continui cambi di idee e prospettive su Riceci con una unica certezza che se il Comune di Petriano all’inizio non avesse dato l’ok al progetto, insieme ai tanti sostenitori della discarica come Maurizio Gambini, il progetto non sarebbe mai partito. La nostra battaglia continuerà in ogni sede per tutelare la salute dei cittadini e l’integrità del nostro territorio".

fra. pier.