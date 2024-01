Scrisse ’minacce’ su Facebook contro Carriera, assolto in Appello

Era stato condannato in primo grado per minacce nei confronti di Umberto Carriera (foto), in sede di processo abbreviato. Multa di 300 euro e risarcimento danni per 1500 euro più le spese legali. Ieri in Appello ad Ancona, i giudici hanno cancellato la condanna e assolto Mattia Boccioletti (difeso dall’avvocato Paolo Biancofiore) perché il fatto non costituisce reato. La vicenda risale al gennaio 2021 quando Carriera aveva deciso di tenere aperto il suo locale come atto di disobbedienza contro le restrizioni anti Covid. L’iniziativa era finita sui social e i suoi detrattori non si erano risparmiati. Tra questi, Boccioletti che aveva commentato con "andiamo a dar fuoco al ristorante". E Carriera aveva replicato presentando querele denunciando l’autore del commento social per minacce gravi, poi derubricate dal gup in minacce semplici.

I giudici dell’Appello hanno ritenuto il fatto non costituente il reato perché non c’erano gli elementi caratterizzanti una vera minaccia. Annullato anche il risarcimento stabilito in primo grado.