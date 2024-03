Servizi per le famiglie . Ecco 85 posti in più negli asili estivi comunali

Novità in arrivo per bambini e famiglie. "Quest’anno nei nidi estivi comunali ci sarà posto per 85 bambini in più, tra i 3-6 anni, rispetto all’offerta dell’anno scorso. E non solo". La possibilità per le famiglie di presentare domanda scatterà dal 14 aprile. L’annuncio è dell’assessore Camilla Murgia, la quale ieri ha portato in giunta la delibera che getta le basi del servizio estivo comunale. "La giunta – spiega Murgia – ha accresciuto le risorse non solo per ampliare l’utenza, ma anche per aumentare di due unità le strutture e allungare a cinque settimane il servizio speciale dedicato ai bambini con disabilità. In particolare per garantire maggiore prossimità alle famiglie abbiamo aggiunto due asili comunali ai sei attivati l’anno scorso e abbiamo allungato di una settimana il servizio educativo estivo nelle strutture dei centri estivi privati destinato ai bambini con disabilità". Cioè?

"E’ un potenziamento che il Comune ha voluto garantire alle famiglie che vogliano iscrivere il proprio figlio con disabilità alla frequenza di un centro estivo privato con la garanzia, coperta finanziariamente dall’amministrazione, della presenza di un educatore dedicato". Il servizio deliberato dalla giunta Ricci prevede una spesa, per la parte della disabilità, nel mese di erogazione pari a 250mila euro. "Quest’anno per gli 8 nidi estivi comunali previsti a luglio e la quinta settimana di educatore di sotegno, abbiamo impegnato una cifra complessiva di 600mila euro".

E per la fascia 0-3 anni ci sono novità?

"Sì abbiamo potuto aumentare la disponibilità, negli asili primavera, di 10 posti in più: saranno per i bimbi tra i due i tre anni". Cosa sono le sezioni primavera?

"Sono spazi che permettono ai piccoli, 2-3 anni, la frequentazione nella stessa scuola dei grandi. A luglio avremo un totale di 35 posti “primavera“ all’interno degli asili Giardino Fantastico, Tre Giardini e Grillo Parlante".

In totale quindi, secondo i dati dell’assessore, i bambini 0-6 che a luglio potranno concorrere per un posto all’estivo comunale saranno 822: tra cui 272 posti per lo 0-3; 35 posti primavera; 515 posti per bimbi tra i 3 e i 6 anni.

Come si concorre al bando?

"Le famiglie troveranno il modulo di adesione sul sito web. Anche quest’anno verrà chiesto di esprimere la preferenza e l’ordine di priorità per l’estivo comunale e il privato convenzionato".

Avete confermato il sostegno per chi iscriverà il proprio figlio ad un centro estivo privato?

"Sì. E’ una opzione che mette a bando contributi per iscrivervi oltre i preadolescenti, sotto i 14 anni, anche i bambini 3-6 anni - conclude Murgia -. Per rimborsare le quote sostenute abbiamo previsto, per luglio 2024, un fondo di 86mila euro. Ci sarà possibilità di scelta poiché le strutture private convenzionate sono più di 20".