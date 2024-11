Sicurezza stradale,. Polizia in cattedra

La sicurezza stradale spiegata ai più giovani grazie alla Polizia stradale. Nei giorni scorsi gli agenti hanno incontrato, nella giornata dedicata alla sicurezza, gli studenti del quarto anno del liceo scientifico “Laurana-Baldi“. Un’occasione pratica per affrontate le tematiche dedicate alla sicurezza stradale con proiezione di filmati e di immagini, a cui è seguito un dibattito con il centinaio di ragazzi assieme agli operatori della Polizia Stradale. Tra gli argomenti trattati le limitazioni per i neopatentati, la guida in stato di ebbrezza, l’uso del telefono cellulare durante la guida, la velocità ed il fenomeno infortunistico quale conseguenza di alcuni comportamenti scorretti, evidenziati attraverso la proiezione di alcune testimonianze di ragazzi coinvolti in incidenti stradali.

Gli incontri nelle scuole continueranno nei prossimi mesi, anche su impulso dei dirigenti scolastici provinciali che promuoveranno l’iniziativa insieme alla Polizia Stradale, nell’ambito del progetto “Icaro“ ormai consolidato da oltre 20 anni, con lo scopo di formare nel tempo generazioni di studenti e futuri conducenti. Sempre in occasione della giornata in memoria delle vittime della strada, che ricorre il 17 novembre, sono stati aumentati i controlli durante la notte per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti nelle zone della movida pesarese. Complessivamente sono state controllate 25 persone, 11 donne e 14 uomini, e tra questi un 60enne è risultato positivo all’alcol per un valore inferiore ad 1,50 g/l. Il conducente è stato sanzionato con una decurtazione di 10 punti ed il ritiro della patente, oltre che una denuncia.

fra. pier.