"Tenete le finestre chiuse": animali domestici in casa

Oltre ai volantini che indicavano l’ordinanza firmata dal sindaco a seguito del caso importato di dengue e le conseguenti operazioni di profilassi contro la zanzara tigre che si tengono questa mattina, a partire dalle ore 6, nella zona interessata sono state lasciate anche tutte le informazioni su come comportarsi in questi casi.

Quali sono le vie interessate

"Il Comune di Pesaro comunica che sarà effettuato un trattamento adulticida – è scritto nella nota -. Per precauzione si suggerisce di tenere le finestre chiuse, animali domestici in casa e di non sostare nelle aree aperte durante il trattamento. Le strade interessate dall’operazione di bonifica sono le seguenti: Via Campo sportivo Benelli, parco Trulla, via Belgioioso, via Benedetto Croce, via Bonomi, via Campo Sportivo, via Carrara, via Ceccarelli, via Dandolo, via Gallucci, via Giolitti, via Grazioli, via Lanza, via Mancini, via Martini, via Minghetti, via Morini, via Nievo, via Nitti, via Pantano, via Pellico, via Poma, via Salandra, via Tombesi, via Trometta e via Zanardelli. Insomma, gran parte del quartiere di Pantano.

Il raggio intorno alla casa

"Con la presente – si leggeva in un altro tipo di volantini distribuiti sempre inerenti alla questione Dengue – si comunica che a seguito della segnalazione di un caso (molto probabilmente contratto all’estero) di malattia trasmessa da zanzare vettori che riguarda un cittadino pesarese, il Sindaco, sulla base del principio di precauzione, per scongiurare il pur remoto pericolo di diffusione, ha emesso un’apposita ordinanza (consultabile sul sito del Comune) interessante un’area di un raggio di circa 200 metri dall’abitazione del soggetto interessato".

"A proposito di quest’ultimo aspetto si comunica che in data 30 marzo, quindi oggi, Aspes dalle ore 6 provvederà ad effettuare un intervento di profilassi contro la zanzara tigre nelle prime ore del mattino".