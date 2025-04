Torna la ruota. "Ma la ditta dovrà rimettere a posto il verde"

Chi rompe paga, e vale anche per la ruota panoramica che tornerà presto alla Palla. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Francesca Frenquellucci chiedono più garanzie alla ditta che si occupa dell’installazione: "Inaccettabile non effettuare i ripristini. Ora raddoppiamo la cauzione che copre gli interventi al verde pubblico. La ruota, totalmente gratuita per il Comune, è un bell’elemento di attrazione turistica, ma pretendiamo che al termine della stagione, una volta smontata, vengano effettuati i corretti ripristini del verde pubblico. Cosa che quest’anno non è avvenuta subito dopo lo smontaggio e per noi è inaccettabile. Così abbiamo deciso di raddoppiare la cauzione alla ditta, a garanzia dell’effettiva esecuzione dei lavori di ripristino. Aggiunge Luca Pieri, presidente di Aspes: "La cauzione versata dalla ditta per l’attività del 2024 è stata usata per ripristinare l’impianto di irrogazione del prato, ma non sarebbe stata sufficiente per la sistemazione e nuovo innesto dell’erba. Abbiamo deciso di non intervenire ora per non vanificare il ripristino di un’area che tra poche settimane ospiterà di nuovo l’istallazione".