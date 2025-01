Tre fratelli nell’Apocalisse . E mamma Lisa da Pesaro è in ansia per loro

Tre figli. Tutti e tre nell’inferno di fuoco di Los Angeles. E da tre giorni dorme solo qualche ora a notte. Questo l’incubo che sta vivendo Lisa Di Cerbo, la mamma di Gabriele, Riccardo e Raffaella Camera. "Non l’abbiamo chiamata – racconta dalla California Raffaella – per non metterla in allarme". E’ stato impossibile: "Perchè come ho visto le immagini in Tv ho avuto paura", replica la mamma Lisa. Tre figli, tre case in tre luoghi diversi: uno Gabriele, vive nell’area di Orange, docente di Economia all’università di Chapman, quindi Riccardo che lavora per una multinazionale e vive a Malibù e quindi Raffaella che ha casa a Santa Monica.

"Una città bombardata, sembra l’Apocalisse, non si respira siamo tutti rinchiusi dentro casa e bisogna anche riscaldare l’acqua", racconta Raffaella. Che era partita per Las Vegas un giorno prima dello scoppio dell’inferno per tenere una conferenza, lei esperta di metaverso, "poi sono arrivata all’aeroporto e non sono riuscita a partire perché tutti i voli per Los Angeles erano bloccati. Due giorni all’aeroporto in attesa di trovare il primo volo possibile". E mentre stava atterrando all’aeroporto della megalapoli californiana, il fratello Riccardo ha dovuto lasciare la sua villa a Malibù per rifugiarsi dal fratello Gabriele, l’unico posto sicuro "anche se a decidere cosa è sicuro e cosa non lo è lo stabilisce il vento, il Santana, che arriva dal deserto", racconta Gabriella.

"Non so se questi ragazzi quando cesserà questo inferno troveranno ancora qualcosa in piedi. Non solo il problema delle case, ma anche perché all’interno hanno tutto, ricordi compresi", continua la mamma Lisa.

"Avevo lasciato casa – continua la figlia Raffaella che ha la villa accanto a quella di Vasco Rossi – con la sola borsetta anche perché contavo di rientrare in giornata. Quando sono scesa a Los Angeles e mi stavo recando a casa mia, mi sono trovata la strada sbarrata perché la zona era a forte rischio. Mi hanno accompagnato, sono riuscita ad entrare, prendere un po’ di vestiario e il computer e quindi fuggire velocemente. Fortunatamente ho trovato riparo da un mio amico che prima di scappare ha portato in salvo anche il mio gatto. Ma a questo punto devo vedere se passare qualche giorno da mio fratello Gabriele e poi prendere una casa in affitto per poter almeno respirare e mettere il naso fuori di casa, perché siamo murati dentro".

Tre fratelli tutti pesaresi doc, tutti studenti del liceo scientifico Marconi, tutti diplomati al conservatorio Rossini e tutti laureati ad Urbino, i due maschi in economia e commercio e Raffaella in Scienze politiche. "Volevo andare a vivere con mia sorella in Sardegna – racconta mamma Lisa – ma i miei figli non hanno voluto. Mi hanno detto: ‘Non puoi lasciare Pesaro perché li sono le nostre radici e lì ci sono anche tutti i nostri amici‘".

