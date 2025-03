Vimini si arrabbia e striglia gli albergatori: "Solito disco rotto, pensate a creare gli eventi"

Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Cultura, entra in campo contro gli albergatori con la decisione di uno stopper e attacca subito: "Il loro è un disco rotto. Piangersi addosso danneggia la città, piuttosto si lavori a proposte concrete". Ma dall’amministrazione comunale filtrano anche alcune notizia riguardanti l’Auditorium Scavolini perché è in programma lunedì un incontro tra il sindaco Andrea Biancani e il presidente dell’Aspes Luca Pieri che ha in gestione l’ex palasport di viale Marconi così come la Vitrfrigo Arena. Un incontro anche per dare una risposta alle pressioni che arrivano dagli albergatori: pare che siano strati programmati tre eventi all’Auditorium Scavolini ma non si sa ancora con quale calendario ed altri due grandi eventi che si terrano alla Vitrfrigo Arena.

Tornando alle polemiche sollevate dai gestori degli alberghi, che hanno avuto anche l’appoggio di altre associazioni Daniele Vimini aggiunge. "In questi anni si sono succeduti tre o quattro presidenti dell’associazione pesarese albergatori. Siamo passati per una pandemia e una capitale della Cultura. E’ stato sottoscritto un accordo sulla tassa di soggiorno. Abbiamo avuto due anni boom per il turismo, come il 2019 e il 2024 lo ha addirittura superato, raggiungendo lo storico milione di presenze. E il comunicato dell’Apa? E’ sempre quello da anni, come un messaggio in bottiglia, una capsula del tempo o meglio sarebbe dire un disco rotto. E dispiace". Che continua: "Dispiace non tanto trovare una parola di apprezzamento per il lavoro dell’amministrazione che, o non si vede, o si dà per scontatoi, ma il continuo piangersi addosso, che non giova all’immagine della città".

Quindi Vimini torna a fare lo stopper, come nel calcio, ed entra a gamba tesa contro la categoria. "Abbiamo ribadito – dice – che l’auditorium è a disposizione di tutti, albergatori e tour operator in primis, per accogliere eventi. Aspes sta facendo il suo lavoro e gli altri? Quante convention od eventi tenuti in città nel 2024 sono stati portati dagli albergatori? Zero. Abbiamo avuto architetti, commercialisti, associazioni di categoria, organizzaizoni femminili, addirittura orze dell’ordine, che si sono attivati per tenere per tenere appiuntamenti nazionali a Pesaro. Per non contare tutte quelle che si anno fuggire, anche in questo 2025, perché le date non sono quelle comode per gli albergatori o perché si è pieni nel periodo richiesto".

Non solo questo perché poi Vimini scende anhche sotto il profilo politico come sulla promozione "che sperra alla Regione , ma in questi anni non si è mai sentita una parola in questa direzione come del resto sul congelamento dei contributi regionali per le ristrutturazioni degli alberghi. Mai una parola sulle strategie delle Marche e di Atim da parte dell’Apa. Sudditanza psicologica? Paura di perdere mance, amcette d eventini nei propri alberghi? Si è sempre ribaltato tutto sul Comune, come se fossimo ancora a 40 anni fa,, quando si andava col proprio depliant alle fiere a far vedere che il mare era più blu di quello del vicino".

Quindi si ricorda che il sindaco Biancani ha inviato una richiesta al presidente della Regione Francesco Acquaroli di 200mila euro "somma necessaria per consentire a Pesaro 2024 di continuare ad essere, sotto il profilo dlela promozione, di continuare ad essere, nell’interesse di tutti i marchigiani, un riferimento per la promozione del patrimonio e dell’accoglienza turistica".

Quindi arriva la caramella perché Vimini chiude ribandendo "la disponibilità al dialogo come sempre dimostrato dal sindaco Biancani e da me – conclkude Vimini –: abbiamo personalmente promosso quattro incontri sul turismo... e riconvocheremo quello permanente di motitoraggio, ma basta dischi rotti e si arriva con almeno una canzone nuova e qualche proposta".

m.g.