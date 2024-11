Pesaro, s’indaga sull’associazione di Ricci

Pesaro, 7 novembre 2024 – L’inchiesta ‘Affidopoli’ entra nel cuore del mondo di Matteo Ricci e nella casa del Pd pesarese. Gli inquirenti mettono sotto la lente investigativa l’associazione culturale ‘Ungranbelpo’’ promossa dall’ex sindaco, ora europarlamentare, e presieduta da Timoteo Tiberi, capo di gabinetto di Andrea Biancani nell’attuale legislatura.

Polizia e Finanza, infatti, si sono presentati in Comune con un ordine di esibizione e consegna di atti e documenti che riguarda, tra le altre cose, anche i rapporti eventualmente intercorsi tra il Comune, Massimiliano Santini e l’associazione costituita nel 2019 che ha la sede sopra la casa del Popolo di Muraglia, in via Fedele Salvatori 17. Lì si trova, appunto, anche la sede del Pd provinciale. Hanno chiesto non solo atti, ma anche documenti, lettere, appunti e mail in entrata e in uscita da account istituzionali per ricostruire, appunto, i rapporti tra il Comune, Massimiliano Santini, indagato per concorso in corruzione insieme a Stefano Esposto e Franco Arceci, e l’associazione ‘Ungranbelpo’’.

Il periodo che interessa gli investigatori è il quadriennio che va dal 2020 e arriva fino a oggi. L’associazione è stata costituita dopo la rielezione, nel 2019, di Matteo Ricci. In quella tornata elettorale c’era stata una lista civica a sostegno della candidatura di Ricci che aveva lo stesso slogan: si chiamava ‘Listacivica per Matteo Ricci #ungranbelpo’’.

Qualche settimana dopo le elezioni, il 16 luglio 2019, venne presentata con un aperitivo aperto a tutti e durante un incontro pubblico nel cortile di palazzo Gradari, l’associazione presieduta da Timoteo Tiberi.

"Per non disperdere le energie dopo le elezioni dello scorso 26 maggio. E’ un esperimento di partecipazione civica, aperta a tutti i pesaresi che vorranno partecipare per darci una mano: in più farà da coordinamento alle 6 liste civiche che hanno appoggiato il sindaco Ricci, cercando di essere un punto di riferimento anche per i giovani della città”.

Lo stesso Matteo Ricci, in un post su Facebook pubblicato l’8 luglio 2019, invitava i cittadini a partecipare all’evento. "Ripartiamo da qui! Martedì prossimo, se potete, vi aspetto nel cortile di palazzo Gradari. Con l’intervista pubblica faremo il punto sui progetti del nuovo mandato e costituiamo l’associazione cittadina ‘Pesaro #ungranbelpo’ come occasione di partecipazione e discussione sulla città. Vogliamo fare diventare la nostra coalizione un laboratorio nazionale del Centrosinistra civico”.