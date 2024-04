Il sindaco Ricci e Alessia Morani candidati alle elezioni europee

Pesaro, 21 aprile 2024 - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l’ex parlamentare pesarese Alessia Morani sono in lista al Centro con il Pd per le prossime elezioni europee in programma a giugno.

Quanto ai capilista, Elly Schlein è candidata al Centro e nelle Isole, Stefano Bonaccini nel Nord Est, Lucia Annunziata al Sud.

Il nome della segretaria potrebbe comparire nel simbolo. Un'idea, questa, emersa durante la riunione della segreteria che si è svolta prima della direzione nazionale.

Una scelta che risponderebbe anche alla necessità, sottolineata da Schlein nel corso della sua relazione alla direzione nazionale, di contrastare l'astensionismo in Italia.

"Mancano poche caselle", ha aggiunto Igor Taruffi responsabile organizzazione del Pd , che chiederà il mandato alla segretaria per completare il quadro prima della scadenza del 28 aprile.