Blu volley, palla che scotta a Collemarino

Serie B2. Oggi alle 17,30 l’Apav Lucrezia ospita il Castenaso. "Si prospetta una battaglia – avvisa il direttore sportivo Simone Paolini –. Loro difendono tantissimo, battono bene e variano i colpi. Noi dobbiamo entrare nell’ottica che sarà una partita lunga, di sacrificio e di pazienza".

Serie C. Nel maschile, girone C, oggi alle 19,30 la Virtus Fano al PalaTrave accoglie Farmacia Amadio: "Ospitiamo San Benedetto, penultima partita di questa fase – sottolinea coach Micael Angeletti – sarà fondamentale fare 3 punti per consolidare il secondo posto". Nel girone D, oggi alle 16,30 la Montesi Pesaro è di scena a Morrovalle attualmente ultima in classifica con otto punti: "Sarà necessario raccogliere più punti possibili. E’ una partita difficile, ma importante per conquistare la salvezza". Alle 17,30 tocca alla Bertuccioli Bottega che gioca in casa contro Caldarola: "Abbiamo già conquistato il pass playoff, ma non regaleremo nulla a nessuno", spiega il vice Andrea Signoretti. Alle 18 il Borgovolley Fano è atteso a Macerata: "Abbiamo la salvezza aritmetica e questo ci farà affrontare la partita con più tranquillità", afferma il vice Diego Palazzetti. Nel femminile, girone C, sempre oggi alle 19 la GlassTech Volley Pesaro va a fare visita all’Amandola: "Affrontiamo la quarta in classifica – dice coach Ceccorulli – reduce da una sconfitta ad Urbania. Dopo aver perso in casa per 3 a 2 contro Filottrano dobbiamo affrontare nel migliori dei modi la gara per conquistare punti importanti per migliorare la nostra posizione". Alle 18,30 la Battistelli Blu Volley è a Collemarino: "Scendiamo ad Ancona per un altro scontro al vertice con Collemarino convinti delle nostre potenzialità – queste le parole di coach Giulianelli – ma con la consapevolezza che dovremo disputare una grande partita per proseguire il nostro cammino in campionato". Stesso orario si incontrano Filottrano-Urbania, mentre alle 21 l’Adriatica Fano sfida il San Benedetto del Tronto. Nel girone D, alle 20,30 Grottazzolina-Urbino. Nel girone E, alle 17,15 si tiene la gara tra Più Volley Fano e Telusiano: "La bella vittoria nell’ultimo turno ci ha permesso di poter essere artefici del nostro destino in quest’ultima gara senza dipendere da altri risultati – sottolinea coach Peppe Galli –. La squadra avversaria con la quale ora siamo a pari punti è sicuramente composta da un organico competitivo ed esperto, su tutte spicca la centrale Ferranti che ho allenato anni fa in Piemonte. Chi vince si guadagnerà i playout". Alle 18 Gabicce-Castelferretti: "Partiamo molto cariche perché è una partita decisiva, in una partita ci giochiamo l’intero campionato visto che abbiamo aperte tutte le possibilità, dai playout, alla salvezza, ai playoff". Lapidaria la giocatrice Giulia Micheletti. Alle 20,30 Bottega-San Severino.

Beatrice Terenzi