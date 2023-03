Fermignanese doma Sant’Orso

s.orso

fermignanese

S. ORSO: Palazzi, Nardini (1’st Grussu), Vitali, De Angelis, Brocca, Alegi (1’ st Gabbianelli), Saurro, Latini (10’ st Panicali), Giraldi (10’ st Cenerilli), Luchetti, Mattioli (25‘st Balducci). All. Fulgini.

FERMIGNANESE: Capuccini, Mariotti, Masullo, Lucciarini (15’ st Loberti), Fraternali, Patarchi, Garota, Cusimano, Gori (25’ st Cleri), Bozzi (25’ st De Santis), Labate. All. Teodori.

Arbitro: Paoletti di Fermo

Reti: 30’pt Luchetti, 2’st Garota,18’ st Loberti.

Gara dominata dalla Fermignanese per quasi tutta la partita soprattutto nel primo tempo dove nei primi venti minuti, in tre occasioni, non riesce a sbloccare il risultato.

Se la squadra ospite non riesce a realizzare ci pensa Saurro che, con un’azione personale mette la palla in mezzo dove Luchetti da due passi firma il goal del vantaggio per i fanesi.

Nella seconda frazione di gioco è la squadra di Teodori che ribalta il risultano prima con l’under Garota che in area piccola trafigge Palazzi e poi Loberti, appena entrato, firma il goal da tre punti.

Finisce con l’ennesima sconfitta interna per il S. Orso e i giocatori del Fermignano che festeggiano con i loro tifosi. Quindi una giornata da dimenticare per i ragazzi di mister Pierangelo Fulgini, mentre i lanieri incamerano tre punti d’oro che fanno morale ma soprattutto servono a migliorare la classifica.