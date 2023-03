"Il Piobbico meritava di più Decisive le quattro assenze"

È la Falco Acqualagna la regina del girone A del campionato di Prima categoria. Dietro a meno 2 la Pergolese mentre sono scese a meno 4 il Tavullia e il Vismara che sabato si sono spartite la posta. Le due pesaresi sono state raggiunte in terza piazza dal Lunano. Poi tutte le altre, con la Nuova Real Metauro a sperare di rientrare nella zona che conta. Ultimo il Tavernelle nonostante l’incoraggiante pareggio con i cugini della Nuova Real Metauro. In risalita la Mercatellese (7 punti nelle ultime 3 partite) che ha fatto suo il big match con il Piobbico. Il ventiquattresimo turno ha partorito 6 vittorie di cui ben 5 casalinghe, 2 pareggi e 16 reti.

I numeri. Il Lunano ha raccolto nelle ultime 16 partite 35 i punti e ha il miglior attacco del girone (43). Le difese che ha subito più gol (40) sono quelle del Santa Veneranda e della Laurentina, la meno meno perforata (16) è quella dell’Atletico Tavullia. Il Tavullia di mister Carta ha il record di pareggi (12).

Il commento. Domenica a testimoniare come il calcio dei dilettanti sia seguito, a Piobbico ad assistere al match con la Mercatellese c’erano più di 400 spettatori. "E’ arrivata per noi una sconfitta un po’ pesante – osserva il diesse dell’Audax Valerio Aluigi – forse era più giusto il pareggio, c’è del rammarico per averla affrontata con quattro assenze dovute all’influenza, comunque ancora mancano sei partite alla fine e la speranza di salvezza c’è. Per la vittoria finale sono sempre dell’idea che se la giocheranno tre squadre: l’Athletico Tavullia, la Pergolese e la Falco Acqualagna".

I bomber. 18 reti: Luca Montanari (Pergolese), 15i Nicola Mancini (Lunano), 12 Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), 10 Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), 9 Gioele Ghetti (Laurentina), 8 Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia) e Alain Intili (Santa Veneranda), 7 Nicola Tanfani (Athletico Tavullia), Lorenzo Zazzeroni (Lunano), Michele Carbonari (Pergolese) e Giacomo Renzi (Vismara), 6 Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, trasferitosi poi all’Atletico Gallo), Mattia Pagnini (Vismara), Loris Corsini (Real Altofoglia), Mattia Menconi (Maior), Diego Del Gallo (Mercatellese).

La squadra della settimana. 1) Pittaluga (Santa Veneranda), 2)Capomagi (Vismara), 3)Vagnini (A.Tavullia), 4)Mazzoli (Lunano), 5)Fiorucci (Audax Piobbico), 6)Omiccioli (Real Metauro), 7)Cazzola (Falco Acqualagna), 8)De Angelis (Pesaro Calcio), 9)Talevi (Tavernelle), 10)Bruscia (Mercatellese), 11)Montanari (Pergolese). All. Andrea Salvi (Falco Acqualagna). Arbitro Biagini di Pesaro (Audax Piobbico- Mercatellese).

Eccellenza. L’atletico Ascoli dopo l’esonero di Giandomenico ha affidato la panchina a Pirozzi che ha vinto tre campionati in Eccellenza (Sorianese, Viterbese e Trastevere) e uno in D (Rieti). Nelle Marche ha allenato due anni ad Ascoli (Primavera e vice in prima squadra). E’ stato sindaco di Amatrice nel 2016, anno del terremoto.

Amedeo Pisciolini