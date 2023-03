Pioggia di medaglie per la Solaria E che brave le baby campionesse

Si è svolta a Pesaro la gara regionale di Ginnastica Ritmica del campionato regionale di Serie C Confsport-Asi. 14 le società partecipanti provenienti da tutta la regione Marche ed anche una società dell’Emilia Romagna con tante ginnaste di varie età, dalle piccole categoria Baby alle più grandi Master. Alla premiazione è intervenuta l’assessore Mila Della Dora che ha ricordato i valori dello sport, lodato ginnaste e famiglie nel sostenere questi sani impegni che aiuteranno le giovani ad affrontare meglio le problematiche della vita. Le ginnaste della società Solaria 90 Pesaro hanno conquistato tanti podi nelle varie categorie. Categoria Junior1: alle clavette Fascia oro per Noemi Pagani; Coppia cerchi: fascia oro per Del Bene-Ercolessi e Bertini-Binda. Al corpo libero: fascia oro per Alice Alessandroni. Misto CLnastro: fascia oro per Anna Rondolini. Palla: fascia oro per Emma Piovaticci. Oro per la squadra Palla per Del Prete-Gorga-Piselli- Raffaeli. Categoria J2 M: oro per la squadra palla Gattoni-Pagàni-Ricci-Rondolini. Categoria Master: Angela Carreri prima al misto Cl-clavette; Benedetta Sambuchi prima al nastro. Categoria giovanissime: al cerchio fascia oro per Di Giovanni. Per Coppia cerchi fascia oro per Battisodo e Scaramuzza. Per Cl-fune fascia oro per Elisabeth Palamaru. Alla palla fascia oro per Francesca Munteanu. La squadra Di Giovanni-Palamaru-Munteanu guadagna fascia oro al corpo libero. Coppia palla fascia oro per Delle Noci-Danaila. Al corpo libero fascia oro per Aurora Delle Noci e Matilde Baldelli. Per CL-fune fascia oro per Beatrice Armeli; Camilla Vichi oro alla palla, Viola Cinotti (oro alla palla). Oro per squadra a corpo libero per Campanelli-Menchetti-Cecchini.

l.d.