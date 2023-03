Trappola per la Falco

Prima categoria, oggi si anticipa l’intera giornata. Calcio d’inizio alle ore 15. Il big match è indubbiamente Vismara- Pergolese. Ovvero due delle prime quattro in classifica generale. Una gara quindi molto importante per entrambe, sia per la classifica che per il morale. Sia il Vismara che la Pergolese vengono da un successo importante. Laurentina-Falco Acqualagna. Trasferta ostica per la Falco Acqualagna (foto Marco Ferraraccio attaccante della Falco Acqualagna). Real Altofoglia-Athletico Tavullia. Altra gara importante tra due squadre importanti. Il team di Belforte all’Isauro rispetto alla partita di domenica scorsa col Piobbico recupererà qualche elemento in difesa. Il Tavullia è reduce dal pareggio casalingo con la Maior. Le altre gare odierne: Maior-Nuova Real Metauro; Mercatellese-Pesaro Calcio; Osteria Nuova-Avis Montecalvo; S. Veneranda-Audax Calcio Piobbico; Tavernelle-Lunano, con mister Roberto Del Monte all’esordio nella panchina dei locali.

Seconda categoria (girone A), si anticipa l’intera giornata (ore 15). Il programma: Atletico Luceoli-Cà Gallo; Avis Sassocorvaro-Vadese; Casinina- Peglio; Isola di Fano Piandirose; Monte Cerignone Valconca-Carpegna; S.Cecilia Urbania-Vis Canavaccio; Schieti- Viridissima Apecchio; Valfoglia Tavoleto-O.Macerata Feltria.

Girone B: Csi Delfino Fano- Cuccurano (ore 14,30); Monte Porzio-Della Rovere (ore 14,30); Muraglia-Atletico River Urbinelli (ore 14,30); Pontesasso-Usav Pisaurum (ore 15); Senigallia Calcio- Real Gimarra (ore 15); Torre San Marco-Marottese Arcobaleno (ore 15); Trecastelli-Hellas Pesaro (ore 15); Villa Ceccolini- Arzilla (ore 14,30). am.pi.