Vuelle batte Cremona 92 a 81 e risale la classifica

Pesaro, 22 dicembre 2024 - Una partita ruvida quella che ha portato a casa la Carpegna Prosciutto che battendo Cremona per 92 a 81 risale verso il centro della classifica. Una gara spigolosa tanto che ad un certo punto stava scoppiando la rissa in campo quando il play Zampogna ha cinturato Ahmad che stava andando in entrata. La guardia pesarese ha avuto una reazione e s'è rischiato un incontro di boxe. Qualche spintone, ma tutto si è risolto senza eccessi e la partita è proseguita senza espulsioni.

Partita spigolosa anche perché le due formazioni hanno viaggiato appaiate per tutto il match e solamente nel finale la Carpegna Prosciutto è riuscita a mettere al sicuro il risultato. Due i fattori che hanno condizionato a lungo la gara da una parte la scelta di Becchi che ha messo sopra ad Ahmad un arcigno Latorre e sul fronte opposto l'incapacità della difesa pesarese di contenere Brown che, soprattutto nella prima parte della gara, ha fatto l'inferno colpendo Pesaro sia dalla distanza che in avvicinamento a canestro. Per mettere fine a questo stato di cose Leka ha mandato sulla guardia americana di Cremona un arcigno Bucarelli, molto solido in fase difensiva ed Ahmad ha cambiato strada: non ha più cercato in tiro dalla distanza dove ha chiuso con 2 su 7 ma ha sciorinato il repertorio che gli viene meglio e cioè quello delle entrate dove ha chiuso alla fine con 9 su 12.

Tra i migliori della formazione di Cremona Tortu che ha giocato nelle giovanile della Vuelle prima di prendere altre strade. Leka, benché permangono problemi in difesa soprattutto nell'area dei tre secondi, ha poco utilizzato ancora una volta Petrovic che è stato in campo appena 3 minuti. Comunque un giocatore cresciuto nelle giovanili della Virtus che sta in campo con... carattere. Pesaro porta a casa il match anche se ancora una volta ha perso la lotta sotto i tabelloni (32 contro i 36 degli ospiti). Il problema della Carpegna Prosciutto resta quello della intensità difensiva e la prova del nove per la formazione biancorossa, con una squadra di una certa caratura, sarà la prossima domenica quando a Pesaro scenderà la Fortitudo Bologna che è a pari punti con i biancorossi.

Il tabellino

Carpegna Prosciutto 92

Ferraroni 81

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic, Cornis, Stazi, Maretto 4, Imbrò 15, De Laurentiis 6, King 18, Bucarelli 4, Lombardi 7, Zanotti 8, Ahmad 30. All. Leka.

FERRARONI JUVI CREMONA: Zampogna 4, Brown 24, Bertetti 2, Polanco 14, La Torre 3, Barbante 5, Caporaso ne, Tortù 9, Massone 6, Bruni ne, Morgillo 8, Giombini 4. All. Bechi.

Arbitri: Wassermann, Tallon e Barbieri. Note – Parziali22-18, 47-44, 76-65. Tiri liberi: Pesaro 18/22, Cremona 9/12. Tiri da 3 punti: Pesaro 8/22, Cremona 6/27. Rimbalzi: Pesaro 32, Cremona 36. Antisportivi a Bertetti, Zampogna e Ahmad. Fallo tecnico a Bechi. Spettatori: 4.183.