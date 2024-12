Vuelle, questa sera puoi calare il poker. Con Cremona per risalire ancora la china

Qualche giorno prima di sedersi a tavola per l’abbuffata natalizia alla Vuelle è richiesto uno sforzo in anticipo: addentare il torrone e sgranocchiarlo, possibilmente senza farsi male. Cremona è infatti la città dove, nel 1400, fu inventato questo dolce così speciale in occasione del matrimonio dei duchi di Milano, Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Mordere l’avversario con decisione oggi, sin dalla prima palla a due (che sarà alzata alle 18), per evitare uno di quegli approcci morbidi che sono stati la causa di tante sconfitte, o rimonte non completate che suscitano ancora qualche rimpianto.

Se la squadra di Leka è maturata, allora questa è l’occasione per dimostrarlo perché a questa sfida manca il fascino che ammanterà la prossima contro la Fortitudo, ma alla fine i punti in palio sono sempre gli stessi. E in caso di successo peserebbero molto in una risalita che può diventare importante e cambiare il volto ad una stagione iniziata col piede sbagliato.

Il coach della Ferraroni, Luca Bechi, ha presentato la sfida nella nuova sede della JuVi, che è stata inaugurata ieri: "L’obiettivo è quello di mantenere il trend positivo anche nella prossima partita, la trasferta a Pesaro, con la determinazione di continuare sulla strada della crescita, sia individuale che di squadra, mantenendo la stessa compattezza, fiducia e determinazione che abbiamo avuto nei 40 minuti contro Torino - ricorda Bechi -. La Carpegna Prosciutto è una squadra che ha grande forza fisica, con americani esperti e giocatori italiani di qualità. Sarà un avversario tosto, soprattutto per il fatto di giocare in casa loro. Le vittorie in trasferta sono sempre difficili, ma siamo pronti ad interpretare la gara con grande energia e determinazione. I progressi ci sono, i miei ragazzi sono vivi, hanno voglia di fare e sono determinati. Veniamo da una grande vittoria e abbiamo fiducia, quindi andiamo a Pesaro con le giuste motivazioni".

La Vuelle, dal canto suo, dovrà fare a meno di Parrillo fermato dallo staff medico per il problema alla schiena, con tempi di recupero ancora da definire. Sarà invece il debutto casalingo per Danilo Petrovic, che i tifosi devono ancora imparare a conoscere dopo l’infortunio patito a pochi giorni dal via e che domenica si è rivisto sul parquet per una manciata di minuti a Piacenza. La gara sarà arbitrata da Stefano Wassermann di Trieste, Umberto Tallon di Bologna e Mauro Barbieri di Roma.

Elisabetta Ferri