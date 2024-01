Al TEA in scena i grandi musical per eccellenza:

Al Teatro EuropAuditorium di Bologna prosegue la stagione con un ricco calendario di grandi musical e spettacoli imperdibili da segnare in agenda.

Dopo il grande successo con numeri record della scorsa Stagione, dal 1 al 4 febbraio andrà in scena Cats, la nuova grande Produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina - su licenza esclusiva The Really Useful Group, London - firmata da Massimo Romeo Piparo. Il musical per eccellenza, il titolo che ha cambiato la storia di questo genere di spettacolo, con le musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e i testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, andrà in scena con un grande cast di artisti, l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell. Musica e danza, ma anche illusionismo e magia con gli effetti speciali affidati al gatto mago Mr.Mistoffelees.

Il 12 febbraio tornano a grande richiesta Pio e Amedeo con Felicissimo Show, in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto condito dall’irriverenza e dall’ironia tagliente diventate ormai il loro marchio di fabbrica e che fanno registrare ogni volta il sold out, tanto che è già prevista una nuova replica dello spettacolo che andrà in scena il 26 marzo.

Il 14 febbraio, sul palco Edoardo Leo con Ti racconto una storia, un reading-spettacolo con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri dello stesso Leo e di scrittori celebri quali Benni, Calvino, Marquez, Eco, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che fa sorridere e riflettere, raccontando spaccati di vita umana unendo parole e musica.

Il 17 e 18 febbraio andrà in scena Peter Pan Il Musical, un viaggio da sogno nel magico mondo di Peter, con Giò Di Tonno nei panni di Capitan Uncino e un cast di 21 artisti. Le musiche di Edoardo Bennato, col brano inedito “Che paura che fa Capitan Uncino”, animano la scena, ricca di emozionanti e suggestivi effetti speciali.

Dopo il grande successo di un travolgente tour che ha girato tutta Italia con oltre trenta date interamente sold out, Enrico Brignano farà tappa al Teatro EuropAuditorium dal 27 al 29 febbraio con Ma… diamoci del tu! Icona indiscussa della comicità, l’artista romano ha negli anni portato a teatro spettacoli indimenticabili e ha fatto parte di pellicole che hanno riscosso un successo di fama nazionale e amate da pubblico e critica.

Il 1° marzo Alessandro Siani sarà protagonista dello show Extra libertà Live Tour il nuovo spettacolo che cavalca i temi scottanti dell’attualità e delle imprevedibili insidie che colpiscono e influenzano le nostre vite: pandemie, guerre e l’ineffabile solitudine “dell’era cellulare“ con i suoi conseguenti effetti collaterali.

Per maggiori info: teatroeuropa.it