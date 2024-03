Difficoltà motorie e barriere architettoniche? La soluzione è il montascale

Perché il MONTASCALE

Fortunatamente negli anni si è avuta una sempre maggiore attenzione e sensibilizzazione verso questo delicato tema. Nel 1989 con l’entrata in vigore della Legge 13/89 si è infatti avuta una svolta importante in merito a questo tema con particolare attenzione alle nuove costruzioni e soprattutto con lo sviluppo di prodotti idonei a risolvere questo problema sugli edifici esistenti. Ora anche la Legge di Bilancio incentiva questa tipologia di installazione con bonus del 75% per chi esegue un intervento di superamento barriere architettoniche.

Quali sono le soluzioni?

Per superare una barriera architettonica all’interno di una abitazione o di un locale pubblico esistono due soluzioni: l’elevatore/ascensore ed il montascale. Entrambe sono ritenute normativamente valide e consentono di avere accesso ai contributi ed alle agevolazioni previste per legge ma rappresentano una soluzione molto diversa. Il montaggio di un elevatore richiede spazi idonei, opere edili e tempi di realizzazione piuttosto lunghi mentre il montascale è installabile in tempi rapidissimi senza opere edili e non necessita di permessi.

Perché installare un montascale?

Per superare una scala o una qualsiasi altra barriera architettonica all’interno di una abitazione il montascale rappresenta la soluzione più rapida, semplice, economica e poco ingombrante. E’ facilmente installabile su ogni tipologia di scala garantendo la completa accessibilità e vivibilità della propria abitazione anche a persone con difficoltà motorie. L’installazione di un montascale è assolutamente semplice e poco invasiva pertanto ideale per scale in abitazioni private e in condominio.

Come si utilizza un montascale?

Si tratta di una semplice poltroncina che scorre lungo una guida metallica posizionata lungo la scala. E’ sufficiente sedersi ed azionare un pulsante posizionato sul bracciolo del montascale o addirittura restare seduti mentre una persona aziona il montascale stesso tramite un radiocomando a distanza. Ogni movimento dell’impianto è garantito da sistemi di sicurezza e protezione sia per l’utilizzatore del montascale che per chi continuerà ad utilizzare la scala normalmente.

A chi rivolgersi?

In provincia di Bologna da oltre 25 anni opera ABITEL, azienda specializzata in interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Disponibili a sopralluoghi gratuiti presso la Vostra abitazione per verificare la fattibilità del VOSTRO MONTASCALE.

Ci sono agevolazioni fiscali?

La legge di Bilancio ha confermato anche per il 2023 il Bonus del 75% per interventi idonei al superamento barriere architettoniche da suddividere in 5 quote annuali di pari importo. ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE a seguito di una valutazione sulla tipologia di installazione offre ai propri clienti la possibilità di pagamento con formula di cessione del credito e sconto in fattura.