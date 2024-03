Gruppo Ghedini e Lancia

IERI SERA GRUPPO GHEDINI AUTOMOBILI ha pre- sentato in anteprima Nuova Ypsilon “Edizione Limita- ta Cassina, 1 di 1906”, la neonata di casa Lancia, nella cornice del ristorante Matinèe Cafè (Casa Ghedini) a Bologna. La vettura rappresenta il manifesto del brand che traccia il proprio futuro ispirandosi al suo glorioso passato, con chiari riferimenti ai modelli iconici, come i fari tondi al posteriore ripresi dal modello Stratos e gli interni, in par- ticolare le poltrone con tessuto in velluto blu, da sempre fiore all’occhiello del brand Lancia. La vettura e i nuovi saloni sono stati concepiti in collaborazione con Cassina, partner strategico del marchio Lancia ed eccellenza italia- na nel design di interni. Il cuore di Nuova Lancia Ypsilon e dello showroom è infatti la SALA: un autentico salotto di design italiano concepito per far sentire il cliente appunto come nel salotto di casa sua, sia in showroom sia all’inter- no dell’abitacolo.

Gli ospiti nel corso della serata hanno potuto ammirare una selezione di vetture iconiche come l’Aurelia, la Ful- via Coupè e la mitica Delta Integrale, vettura che vinse i titoli mondiali rally nel 1988 e nel 1989. L’ospite d’onore della serata proprio colui che portò il brand alla vittoria dei titoli, il pluripremiato Miki Biasion che ha voluto essere presente per l’anteprima bolognese del nuovo modello di Casa Lancia.

A FARE gli onori di casa la titolare del Gruppo Stefania Ghedini e il responsabile operativo Riccardo Fracassi. Tra gli ospiti che hanno preso parte alla presentazione Ve- ronique Blasi, presentatrice TV, l’attore Andrea Monto- voli, Alberto Sabatini giornalista del mondo automotive e giurato del concorso car of the year, Lorenzo Facchinetti caporedattore prove di quattroruote, il pianista Stefano Bertonacci e tanti amanti del brand Lancia che hanno po- tuto ammirare Nuova Ypsilon. Gruppo Ghedini Automobili è stato il primo concessionario Lancia di Bologna e ad oggi rappresenta il principale riferimento in città. A sottolineare l’importanza della serata, la presenza di Juri Derochi, direttore marketing di Lancia e l’area manager Fabrizio Guarnieri che hanno trascorso la serata al Matinée cafè e sono stati ospiti del Ghedini lounge corner inter- vistati da Andrea Montovoli. L’evento è stata l’occasione per ripercorrere le tappe principali del legame storico tra il brand Lancia e la concessiona- ria Ghedini e ha mostrato agli ospiti in anteprima Nuova Yspilon, non solo una vettura ma la rappresentazione del nuovo corso dei modelli del brand.

r.f.