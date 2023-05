In maggio Palazzo Boncompagni celebra Gregorio XIII: pontefice, bolognese, innovatore

Scrigno prezioso ricco di meraviglie artistiche e architettoniche, a partire dal mese di maggio Palazzo Boncompagni (in via dal Monte 8 a Bologna) promuove una serie di iniziative, tour, concerti, conferenze che hanno al centro la vita di Papa Gregorio XIII, al secolo Ugo Boncompagni, uno dei più importanti pontefici dell’età moderna e visse a lungo nella residenza che oggi porta il suo nome.

Per comprendere appieno la vita e l’operato di Gregorio XIII, noto soprattutto per la riforma del calendario che prende il suo nome, la Fondazione Palazzo Boncompagni organizza in collaborazione con l’Agenzia Travelhoo dei tour guidati sui luoghi legati al pontefice fra le vie della città, riuniti nelle “mappe d’artista” realizzate da Ester Grossi e Amalia Mora, che verranno regalate ai visitatori. I tour comprendono, tra le altre, la visita alla chiesa di San Martino dove il padre di Ugo, Cristoforo, arricchì la cappella gentilizia con l’adorazione dei Magi di Girolamo da Carpi, e alla basilica di San Petronio dove Ugo, prima di diventare Papa, assistette all’incoronazione di Carlo V. Prossimo appuntamento domenica 14 maggio, con partenza alle ore 10.00 dal Palazzo in via del Monte 8. Le visite replicheranno fino a luglio per due domeniche al mese: a piedi 4 giugno e 2 luglio 2023; in bici 28 maggio, 18 giugno e 16 luglio 2023 (prenotazione obbligatoria sul sito travelhoo.it)

Sempre a maggio, domenica 21, in occasione della XIII Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), Palazzo Boncompagni sarà aperto non solo dalle 10.00 alle 13.00 (biglietto intero a 10 euro, ridotto con Card Cultura a 7 euro) ma effettuerà anche un’apertura straordinaria dalle 15.00 alle 18.00 con visite guidate gratuite prenotabili sul sito palazzoboncompagni.it. Domenica 28 si terrà un concerto in omaggio a Adriano Banchieri, il primo dei tre appuntamenti musicali in collaborazione con il Conservatorio di Bologna (prenotazione posti sul sito di Palazzo Boncompagni, biglietto intero 10 euro, ridotto con Card Cultura a 7 euro).

In occasione della chiusura delle celebrazioni dell’anniversario dei 450 anni dalla nascita del pontefice si svolgerà anche un ciclo di conferenze sulla sua figura: dopo il sold out di giovedì 11 maggio per l’incontro dal titolo “Papa Boncompagni e la proiezione universale della Chiesa”, con interventi del Professor Umberto Mazzone (Professore Alma Mater, Università di Bologna) e del Professor Corrado Molteni (Professore Università degli Studi di Milano) moderati dal Dottor Alberto Rocca, Dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana (Milano), nuovo appuntamento venerdì 19 maggio con Andrea Gardi (Università di Udine), che parlerà de La Bologna dei Boncompagni (società, economia, istituzioni), nel primo di tre appuntamenti in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna.

Infine lunedì 12 giugno una conferenza con la professoressa Roberta Serra che presenterà lo studio sulla collezione di disegni di artisti bolognesi del Cinquecento (tra cui figura Pellegrino Tibaldi, la cui scuola ha affrescato la Sala del Papa) conservata al museo del Louvre e la mostra che ne ha accompagnato la pubblicazione. La introdurrà la professoressa Sonia Cavicchioli, membro del comitato scientifico Fondazione Palazzo Boncompagni.

Convegni gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito palazzoboncompagni.it

Per informazioni: 051 226889, [email protected]