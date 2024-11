Ravenna, torna Art & Ciocc: il tour dei Cioccolatieri

Ravenna, 13 novembre 2024 – Una grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che, come ormai da tradizione, animerà la piazza con i gusti, i colori e i profumi del cibo degli dei. Stiamo parlando di Art & Ciocc® Il Tour dei Cioccolatieri, la cui 16esima edizione si svolgerà in piazza del Popolo a Ravenna da venerdì 15 a domenica 17 novembre, dalle 9 alle 22.

Si potranno degustare ed acquistare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.

Tutte le specialità

Tartufi, ganache di cioccolato alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e 'spezzati' di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica Igp.

Art & Ciocc® non è solo una esperienza per il palato, è una festa per tutti e per tutta la città, che con questo appuntamento ci ricorda come il cioccolato sia motivo di gioia.

I cioccolatieri presenti in piazza del Popolo provengono da varie regioni, e così dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato.

Tra i cioccolatieri di Art & Ciocc anche l’azienda artigiana di Ravenna Euro Baiocchi Dolciaria, presente sul mercato dal 1926, da quando il nonno Domenico trasformò la passione per i dolciumi in un lavoro vero e proprio.

L’inaugurazione si terrà venerdì 15 novembre alle 11 in piazza del Popolo. Art & Ciocc® Il Tour dei Cioccolatieri è organizzata da Mark. Co. & Co e Confcommercio Ravenna con il patrocinio del Comune. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito.