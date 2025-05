Quando apre Mirabeach, la spiaggia più caraibica della Romagna

Ravenna, 29 maggio 2025 – E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della nuova stagione di ‘Mirabeach’, il parco acquatico adiacente a Mirabilandia, che prenderà il via sabato 14 giugno.

La spiaggia bianchissima direttamente da Sharm el-Sheikh, che non scotta al sole, e le palme altissime del Brasile saranno la scenografia perfetta di una nuova estate in pieno stile caraibico. Completano l’offerta i tanti scivoli, percorsi acquatici, piscina con le onde, aree relax, lettini e ombrelloni, spazi verdi con zone vip e ville esclusive full optional.

Ben 88mila metri quadri pieni di divertimento e relax, in cui trovano posto anche bar, ristoranti, chiringuito e negozi. Per chi ama abbronzarsi direttamente in acqua, il Rio Angel è la scelta ideale: un percorso rilassante su morbidi gommoni per godersi il sole in totale tranquillità. Per le emozioni più forti da non perdere il Vuelta Vertigo, lo scivolo a forma di “V” da affrontare in canotto, o lo scivolo Rumba, un percorso tra curve e discese, guidati dalla forza dell’acqua.

Lo scivolo multipista Los Ràpidos è perfetto per gare in compagnia mentre per i più piccoli il divertimento è assicurato tra le torri e gli scivoli del El Castillo. Per momenti di totale relax consigliatissima la Laguna del Sol con getti idromassaggio e i salti tra le onde negli oltre 2.000 metri quadri della Baía de Ondas. Biglietti online da 19,90 euro. In questo sito informazioni e calendario.