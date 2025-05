Labirinto Effimero 2025: quando apre il nuovo tracciato di 70mila metri quadrati

Alfonsine (Ravenna) 29 maggio 2025 – Ogni estate il Labirinto effimero di Alfonsine, realizzato presso l’Azienda agricola ‘Galassi Carlo’ situata al civico 111 di via Roma a poche centinaia di metri dall’uscita dalla rotatoria della Variante in direzione Rossetta e Fusignano, rinnova la sua promessa: offrire un’esperienza unica, immersiva e sempre diversa.

Sarà così anche quest’anno. Il nuovo tracciato, dal titolo evocativo ‘Controvento’, sarà inaugurato sabato 14 giugno alle 17. Un invito a mettersi in cammino, anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta. “A volte – osserva Carlo Galassi, ideatore di questa straordinaria opera di ‘land-art’ che, dal 2008, attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia – aspettiamo che il vento cambi. Ma il vento non aspetta. Soffia, spinge, ci invita a muoverci”.

Nel Labirinto 2025 i sentieri si intrecciano come pensieri, pieni di svolte impreviste e nuove direzioni da esplorare. Nessuna certezza, se non quella di dover scegliere. Perché per ripartire, a volte, bisogna smarrire la strada del ritorno”.

Guarda le foto del Labirinto Effimero di Alfonsine

Cos’è il Labirinto Effimero

Il Labirinto Effimero si estende su una superficie di 70mila metri quadrati, pari a circa dieci campi da calcio. I visitatori potranno perdersi (e ritrovarsi) lungo oltre 3 chilometri di sentieri ricavati all’interno di un grande campo di mais, trasformato in un disegno vivente, visibile anche dall’alto.

A completare l’esperienza, torna anche il suggestivo ‘Labirinto sospeso’: un percorso di 2,5 chilometri su una superficie di 4mila metri quadrati, realizzato con canne di bambù e materiali di recupero. Una creazione eterea e mutevole, in dialogo costante con il vento, la luce e i passi dei visitatori.

Orari di apertura

Il Labirinto sarà aperto tutti i giorni dalle 17 fino a mezzanotte, fino a metà settembre. Su prenotazione sono disponibili aree barbecue immerse nel labirinto. Per chi desidera una pausa gastronomica, prima o dopo il percorso, sono aperti l’agri-bistrot e il bar dell’Azienda Agricola Galassi.

Biglietto intero (Labirinto effimero + Labirinto sospeso): 10 euro. Ridotto (bambini 4-12 anni): 7 euro. Info e prenotazioni: cell. 335 8335233, email info@galassicarlo.com.