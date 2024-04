Festival aquiloni Cervia 2024: il programma. Nel segno della rinascita dopo l’alluvione

Cervia (Ravenna), 12 aprile 2024 - Uno spettacolo visivo mozzafiato è pronto a tornare nei cieli della riviera romagnola. E' stata presentata nel corso della mattinata di venerdì 12 aprile la 44esima edizione di Artevento, la più longeva manifestazione italiana di aquiloni artistici in programma dal 20 aprile al 1° maggio nella spiaggia di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. Per la prossima versione 2024, che si prospetta da record, sono previste importanti novità.

Artevento

Per 12 giorni consecutivi, la spiaggia di Pinarella si trasforma in un cinema all'aperto. Dal 20 aprile al 1° maggio tutti con lo sguardo rivolto verso un cielo pieno di aquiloni di vario tipo, da quelli artistici a quelli sportivi, dai "giganti" a quelli storici.

Le giornate della rassegna prendono il via alle 10 del mattino, per poi terminare solo in concomitanza col calare del vento, e prevedono anche spettacoli di musica dal vivo, danza etnica, teatro di figura e circo contemporaneo. Decine di proposte, quindi, destinate a un pubblico eterogeneo composto da spettatori di ogni età e abilità.

Gli aquiloni sono pronti a riempire il cielo della spiaggia di Pinarella di Cervia (Ra), dal 20 aprile al 1° maggio

Le novità di quest'anno

La 44esima edizione di Artevento a Pinarella di Cervia propone importanti novità e si rispecchia nell'immagine del fenicottero rosa, emblema di resilienza, per celebrare il popolo romagnolo colpito profondamente dall'alluvione 2023.

A seguire, l'elenco dei cambiamenti più significativi della rassegna 2024:

La consegna di un riconoscimento speciale per i "meriti di volo";

per i "meriti di volo"; la presenza di "Un Prato di Libri" , Festival di letteratura destinato a bambini e ragazzi;

, Festival di letteratura destinato a bambini e ragazzi; 2 appuntamenti speciali per festeggiare le giornate del 25 aprile e del 1° maggio ;

e del ; le mostre "The Hatchling: how we did it" del designer britannico Carl Robertshaw e quella dedicata al maestro della fotografia da aquilone Wolfgang Bieck ;

del designer britannico Carl Robertshaw e quella dedicata al maestro della fotografia da aquilone ; focus sulla Cina per i 700 anni dalla morte di Marco Polo ;

per i 700 anni dalla morte di ; focus sul Giappone in vista dei gemellaggi stretti con la Japan Kite Association e il museo dell'Aquilone di Tokyo ;

in vista dei gemellaggi stretti con la e il ; omaggio alla storia dell' Antoniano di Bologna con la presenza dei bambini dello Zecchino d'Oro come ambasciatori di pace;

con la presenza dei bambini dello come ambasciatori di pace; celebrazione dei 150 anni di Guglielmo Marconi e focus sul ruolo dell'aquilone negli esperimenti sulla telegrafia senza fili ;

di e focus sul ruolo dell'aquilone negli esperimenti sulla ; campionato italiano 'Cervia's cup' di volo acrobatico, oltre alla presenza di alcuni campioni internazionali.

Orari e info

Gli aquiloni e tutte le altre attività vi aspettano tutti i giorni dalle 10 fino alle 19 circa, mentre al sabato sfilano anche dalle 21 alle 24.

L’area prestabilita per lo svolgimento del Festival è racchiusa tra gli stabilimenti balneari numero 109 e 124 della spiaggia di Pinarella di Cervia. L’ingresso all’evento è gratuito.