A Ravenna il weekend dei gatti: quando ci sono i campionati di bellezza

Ravenna, 15 ottobre 2024 - Un fine settimana che vedrà protagonisti, in arrivo da tutta Italia e dall’estero, moltissimi gatti di razze pregiate e razze comuni per disputare i Campionati internazionali di bellezza. Stiamo parlando della ‘Mostra internazionale felina’, evento organizzato da Star Cats con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ravenna) in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre al Pala De André di Ravenna, con orario continuato (in entrambi i giorni) dalle 10 alle 18.30.

Il programma

La manifestazione prevede diverse serie di sfilate di gatti sul palco, con relativa spiegazione delle origini, delle leggende e delle caratteristiche che contraddistinguono le varie razze, dai gatti a pelo corto a quelli a pelo lungo a quelli a pelo riccio, ognuno ha uno standard di razza al quale ogni giudice di gara deve attenersi per valutare i soggetti in competizione. La giuria è formata da esperti provenienti da Grecia, Finlandia, Danimarca, Olanda, Polonia e Repubblica Ceca.

Le razze dei gatti

Un cordiale benvenuto quindi a razze rare come gli Egyptian Mau (il gatto raffigurato sulle tombe dei faraoni) ai British (i gatti della corte inglese) ai Blu di Russia (allevati in primis dagli zar) ai Maine Coons (i gatti giganti americani) ai Selkirk Rex (i gatti dal mantello a riccioli) ai Devon Rex (i gatti dei minatori inglesi) agli Sphinx (i gatti nudi) ai Norvegesi delle Foreste e a tanti altri mici, per una kermesse di tutto rispetto.

Come funziona

In questo tipo di manifestazioni i gatti si qualificano Campioni, ed è l’orgoglio dei proprietari che impedisce l’estinzione delle razze a rischio. Non mancheranno diversi stand che promuovono mangimi per gatti o articoli inerenti al loro mondo, tipo grattatoi, ciotole ecc. oppure oggetti personali tipo bigiotteria , tovaglie e quant’altro può servire in casa. Qui per maggiori informazioni.