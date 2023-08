Max Gazzè con l’orchestra Casadei a Cervia

Ravenna, 21 agosto 2023 – La notte del liscio balla sulle note di Max Gazzè: giovedì 24 agosto, in piazza Garibaldi a Cervia si festeggia la serata conclusiva di ‘Balamondo World Music Festival’, la kermesse itinerante di Mirko Casadei e Gazzè, in tournée con ‘Musicae Loci’, sarà l’ospite d’onore. Il cantautore romano presenterà le sue canzoni in una veste inedita, duettando insieme a Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra.

Gazzè si lancerà nel campo romagnolo con le proprie versioni di ‘Romagna Mia’ a ‘Romagna Sangiovese’ e ‘Ciao Mare’. L’orchestra di Casadei ridisegnerà, con nuove sfumature folk, i brani del musicista romano.

“Un patrimonio fortemente identitario, quello del ballo Liscio – commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - che sui palchi della Romagna Mirko Casadei e Moreno il Biondo fanno incontrare con artisti e stili di ogni genere, nel segno di una contaminazione musicale sempre rispettosa del passato, ma anche coinvolgente, creativa e proiettata nel futuro. Il Liscio è unione, energia, divertimento, complicità, benessere, e parla di noi al mondo”.

“La Notte del Liscio” sarà poi con Moreno il Biondo e la sua ‘Orchestra Grande Evento’ a Gatteo Mare, nel Cesenate, sabato 16 settembre (ingresso gratuito). Ospiti di Moreno il Biondo, il collettivo internazionale E-Wired Empathy, sul palco insieme alla cantante franco-congolese Gasandji e a Luca Nobis, direttore didattico del CPM Music Institute di Milano.