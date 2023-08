A Riccione arrivano gli Articolo 31: ecco quando sul palco del Deejay on stage

Riccione, 20 agosto 2023 – Albe e serate di musica a Riccione. A imbastire la colonna sonora nel fine settimana sono stati tre concerti con artisti affermati. Domani sera, 21 agosto alle 21.15, intanto alla semifinale del Deejay on stage, in piazzale Roma, sono attesi gli Articolo 31. J-Ax e Dj Jad (all’anagrafe Alessandro Aleotti e Vito Luca Perrini) al pubblico di Riccione proporranno “Un bel viaggio” tra le loro super hit. Tornati insieme e calcato per la prima volta il palco del Festival di Sanremo, arrivano in riviera durante il tour estivo che da settimane registra il tutto esaurito. Tra i loro successi ‘Tocca qui’, ‘Tranqi funky’, ‘Il Funkytarro’, ‘Gente che spera’, ‘Domani smetto’, ‘Spirale ovale’. La reunion degli Articolo 31 è avvenuta con dieci date sold out al Fabrique di Milano nell’ottobre 2018 dove hanno suonato i pezzi storici per celebrare i 25 anni di carriera di J-Ax. Quest’anno poi Amadeus ha annunciato la loro partecipazione all’Ariston. È seguito il successo di ‘Disco Paradise’, realizzata con Fedez e Annalisa.

14 foto Grande successo per The Kolors, Ernia, Ariete e Alfa. Chiusa Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole

Numeri record nelle ultime due serate. Per The Kolors ed Ernia nel tratto transennato c’erano 6mila persone, altrettante sono rimaste fuori. Pienone ieri sera anche per Alfa e Ariete. C’è chi per accaparrarsi il posto in prima fila alle transenne, è arrivato alle 7 di mattina. Oggi all’alba, nei Bagni 80 e 81, con il concerto Mantra di Thea Crudi con un ensemble live, fuso alla pratica di Odaka Yoga, eseguita da Charlotte Lazzari, si è conclusa la rassegna Albe in controluce, concerti al sorgere del sole, aperto da Cricca e continuato con numerosi artisti, tra i quali Turci, Sorrenti, Buonocore, Cristicchi e Ghemon.