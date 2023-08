Deejay on stage 2023 a Riccione: in 5mila per Mango, Gassman e Paolillo. Il programma

Riccione, 12 agosto 2023 – Giovanissimi, grintosi e soprattutto talentuosi: Leo Gassman, Matteo Paolillo e Angelina Mango venerdì sera a Riccione hanno trasformato piazzale Roma in una piccola Woodstock con fan in delirio e lacrime, come non si vedeva da tempo.

In platea 5.500 persone, poi gli uomini della sicurezza hanno detto stop, in tanti sono rimasti in fila oltre le transenne. Con fuoco e musica nelle vene i tre giovani artisti hanno coinvolto il pubblico che coralmente li ha accompagnati nei loro grandi successi. Ed è stata un’esplosione di grida di gioia quando Gassman e Paolillo, diventato popolare con la serie televisiva Mare fuori dove interpreta Edoardo Conte, scesi dal palco hanno continuato a cantare stringendo le mani dei fan, così la Mango, anche lei figlia d’arte come Gassman.

Sotto il sole di Riccione per Ferragosto il Deejay on stage ha intanto preparato una due giorni di spettacoli, musica e come sempre molto divertimento per far cantare e ballare tutta la piazza, con i giovani protagonisti del talent, gli ospiti speciali e il dream team della radio, formato da Gianluca Gazzoli, Andrea & Michele e capitanata da Rudy Zerbi.

14 agosto

Lunedì 14 piazzale Roma si trasforma in un maxidance floor con la partecipazione di Clara, al dj-set di Zef & Marz e Dj Duappo.

Clara Soccini ha interpretato il ruolo di Crazy J nella terza stagione di Mare Fuori, la serie cult dove tra i protagonisti c’è anche Paolillo. Nonostante la pubblicazione di alcuni inediti, il suo brano Origami all'alba, uno dei pezzi della colonna sonora della fiction di Rai2, ha raggiunto numeri impressionanti. Seguiranno Zef & Marz, produttori di tantissimi successi rap e pop. Sono usciti con il loro primo singolo, Tilt, e Dj Duappo, che a soli vent’anni si sta già imponendo all’attenzione del mondo delle consolle.

Martedì 15

Grande attesa per martedì col secondo evento speciale che vedrà protagonista Francesco Gabbani. Il cantautore e polistrumentista toscano si dividerà tra l’immancabile chitarra e il piano, ripercorrendo le sue super hit. Festeggerà così con energia contagiosa la sera di Ferragosto, che tra il contest e lo spettacolo di Gabbani prevede i fuochi d’artificio. Di giorno, intanto, ci si continuerà ad allenare nella Play Deejay. Alle 6.30 lezione di yoga, si va avanti fino alle 19 con il workout di cardio tone, sessione di running, group cycling, pilates, functional training e altro.