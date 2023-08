The Kolors e Ernia Si balla in piazza con Deejay on stage

Sul palco del Deejay on stage, in piazzale Roma a Riccione, stasera arrivano Ernia e The Kolors (foto), protagonisti della hit dell’estate. Gli artisti si esibiranno dopo il contest. Grande attesa per The Kolors, che da settimane stanno saldamente sul podio con il numero uno dei tormentoni estivi, Italodisco, omaggio alla dance degli anni Ottanta, già disco di platino. Successo inaspettato per Stash, frontman della band, visto che il brano, come racconta, è nato in poche ore. Sul palco pure Ernia (Matteo Professione), uno dei rapper più amati dai giovani, che vive un momento d’oro. il suo nuovo singolo, Parafulmini, vede la partecipazione di Bresh e Fabri Fibra e racconta con tagliente ironia la finta e ingannevole perfezione dei social.

n. c.